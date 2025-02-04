Начались работы по реконструкции автодорожного путепровода около вокзала Пермь-I

В Перми начались подготовительные работы по реконструкции автодорожного путепровода на улице Монастырская между Пермь-I и зданием «Дома Мешкова». Об этом сообщает региональный минтранс в своем telegram-канале.
«В Перми на улице Монастырской в районе „дома Мешкова“ начались подготовительные работы по реконструкции автодорожного путепровода. Учтены объекты культурного наследия, такие как тоннель и подпорная стена железнодорожного перегона Пермь I — Пермь II, а также „Дом пароходчика Н.В. Мешкова“ и комплекс сооружений Егошихинского медеплавильного завода», — уточнили в министерстве.
Работы будут проводиться с соблюдением требований по защите культурных объектов и в согласовании с ОАО «РЖД», чтобы минимизировать задержки в движении поездов. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Работы на объекте планируется завершить к октябрю 2026 года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что рядом с путепроводом появится смотровая площадка площадью 200 кв. м и парковка на 30 машиномест площадью 1000 кв. м. Строителям будет необходимо установить на объекте подпорные стены, шумозащитные экраны, переустроить двухпутные железнодорожные линии. Максимальная цена контракта составляет 1,66 млрд рублей. Путепровод 1899 года постройки является памятником архитектуры. Он признан аварийным еще в 1999 году.
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