Около Перми-I строители возведут смотровую площадку

В Перми в рамках реконструкции участка улицы Монастырская около возведут новую смотровую площадку. Этот пункт указан в техзадании подрядчику, который займется проектированием реконструкции автодорожного путепровода около вокзала Пермь-I.
«Рядом с путепроводом должна будет появиться смотровая площадка площадью 200 кв. м и парковка на 30 машиномест площадью 1000 кв. м. Разработку проекта и работы на объекте необходимо завершить к октябрю 2026 года», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Строителям будет необходимо установить на объекте подпорные стены, шумозащитные экраны, переустроить двухпутные железнодорожные линии. Максимальная цена контракта составляет 1,66 млрд рублей. Путепровод 1899 года постройки является памятником архитектуры. Он признан аварийным еще в 1999 году.
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