Общество ЖКХ и Городская среда Около Перми-I строители возведут смотровую площадку 22 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 + Любоваться Камой можно будет с новой точки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в рамках реконструкции участка улицы Монастырская около возведут новую смотровую площадку. Этот пункт указан в техзадании подрядчику, который займется проектированием реконструкции автодорожного путепровода около вокзала Пермь-I. «Рядом с путепроводом должна будет появиться смотровая площадка площадью 200 кв. м и парковка на 30 машиномест площадью 1000 кв. м. Разработку проекта и работы на объекте необходимо завершить к октябрю 2026 года», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Строителям будет необходимо установить на объекте подпорные стены, шумозащитные экраны, переустроить двухпутные железнодорожные линии. Максимальная цена контракта составляет 1,66 млрд рублей. Путепровод 1899 года постройки является памятником архитектуры. Он признан аварийным еще в 1999 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми в рамках реконструкции участка улицы Монастырская около возведут новую смотровую площадку. Этот пункт указан в техзадании подрядчику, который займется проектированием реконструкции автодорожного путепровода около вокзала Пермь-I. «Рядом с путепроводом должна будет появиться смотровая площадка площадью 200 кв. м и парковка на 30 машиномест площадью 1000 кв. м. Разработку проекта и работы на объекте необходимо завершить к октябрю 2026 года», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Строителям будет необходимо установить на объекте подпорные стены, шумозащитные экраны, переустроить двухпутные железнодорожные линии. Максимальная цена контракта составляет 1,66 млрд рублей. Путепровод 1899 года постройки является памятником архитектуры. Он признан аварийным еще в 1999 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям