04 февраля 2025

Госавтоинспекция предупредила тюменцев об опасности на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах
Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах Фото:

Утром 5 февраля на территорию Тюменской области опустился сильный туман. В Госавтоинспекции региона водителей предупредили о плохой видимости на трассах.

«Внимание! На дорогах туман! Будьте осторожны!» — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей просят выбирать скорость с учетом плохой видимости. Также автолюбителям рекомендуют учитывать возможность гололеда на трассе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 5 февраля на территорию Тюменской области опустился сильный туман. В Госавтоинспекции региона водителей предупредили о плохой видимости на трассах. «Внимание! На дорогах туман! Будьте осторожны!» — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят выбирать скорость с учетом плохой видимости. Также автолюбителям рекомендуют учитывать возможность гололеда на трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...