Госавтоинспекция предупредила тюменцев об опасности на трассах

Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах
Утром 5 февраля на территорию Тюменской области опустился сильный туман. В Госавтоинспекции региона водителей предупредили о плохой видимости на трассах.
«Внимание! На дорогах туман! Будьте осторожны!» — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водителей просят выбирать скорость с учетом плохой видимости. Также автолюбителям рекомендуют учитывать возможность гололеда на трассе.
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