04 февраля 2025

Танк «Уралвагонзавода» представят шейхам в Абу-Даби. Фото

В Абу-Даби на выставку IDEX 2025 доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, т-90м
Танк доставили на воздушном судне (архивное фото) Фото:

В Объединенные Арабские Эмираты доставили произведенный «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») танк Т-90МС. Его представят на международной выставке IDEX 2025, рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«„Рособоронэкспорт“ доставил в Объединенные Арабские Эмираты разработанный и произведенный „Уралвагонзаводом“ танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — следует из поста в telegram-канале компании. Технику доставили на воздушном судне.

Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Экипаж танка состоит из трех человек. Его масса с боекомплектом — 48 тонн при мощности двигателя в 1130 лошадиных сил. Максимально техника разгоняется по шоссе до 70 километров в час, запас хода — 500 километров.

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В Объединенные Арабские Эмираты доставили произведенный «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») танк Т-90МС. Его представят на международной выставке IDEX 2025, рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта». «„Рособоронэкспорт“ доставил в Объединенные Арабские Эмираты разработанный и произведенный „Уралвагонзаводом“ танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — следует из поста в telegram-канале компании. Технику доставили на воздушном судне. Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Экипаж танка состоит из трех человек. Его масса с боекомплектом — 48 тонн при мощности двигателя в 1130 лошадиных сил. Максимально техника разгоняется по шоссе до 70 километров в час, запас хода — 500 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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