Танк «Уралвагонзавода» представят шейхам в Абу-Даби. Фото

В Абу-Даби на выставку IDEX 2025 доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода»

05 февраля 2025 в 10:01 Размер текста - 17 +

Танк доставили на воздушном судне (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Объединенные Арабские Эмираты доставили произведенный «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») танк Т-90МС. Его представят на международной выставке IDEX 2025, рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта». «„Рособоронэкспорт“ доставил в Объединенные Арабские Эмираты разработанный и произведенный „Уралвагонзаводом“ танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — следует из поста в telegram-канале компании. Технику доставили на воздушном судне. Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Экипаж танка состоит из трех человек. Его масса с боекомплектом — 48 тонн при мощности двигателя в 1130 лошадиных сил. Максимально техника разгоняется по шоссе до 70 километров в час, запас хода — 500 километров. telegram-канал «Рособоронэкспорта» Фото: telegram-канал «Рособоронэкспорта» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Объединенные Арабские Эмираты доставили произведенный «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») танк Т-90МС. Его представят на международной выставке IDEX 2025, рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта». «„Рособоронэкспорт“ доставил в Объединенные Арабские Эмираты разработанный и произведенный „Уралвагонзаводом“ танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — следует из поста в telegram-канале компании. Технику доставили на воздушном судне. Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Экипаж танка состоит из трех человек. Его масса с боекомплектом — 48 тонн при мощности двигателя в 1130 лошадиных сил. Максимально техника разгоняется по шоссе до 70 километров в час, запас хода — 500 километров.