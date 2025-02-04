В Объединенные Арабские Эмираты доставили произведенный «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») танк Т-90МС. Его представят на международной выставке IDEX 2025, рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта».
«„Рособоронэкспорт“ доставил в Объединенные Арабские Эмираты разработанный и произведенный „Уралвагонзаводом“ танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — следует из поста в telegram-канале компании. Технику доставили на воздушном судне.
Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Экипаж танка состоит из трех человек. Его масса с боекомплектом — 48 тонн при мощности двигателя в 1130 лошадиных сил. Максимально техника разгоняется по шоссе до 70 километров в час, запас хода — 500 километров.
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