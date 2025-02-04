Пермское тюремное ведомство призывает своих подписчиков в социальных сетях голосовать за кинолога СИЗО-1 Анну Смирнову. Девушка принимает участие в конкурсе красоты «Ты уникальная». Фото главной красавицы ГУФСИН по Пермскому краю ведомство опубликовало в соцсети «ВКонтакте».
«Старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 Анна Смирнова стала участницей масштабного конкурса красоты „Ты уникальная“, который сейчас проходит в Перми. Анна является мастером спорта по кинологическому спорту, неоднократно становилась Чемпионом России со своими четвероногими помощниками. Свое свободное время уделяет любимому сыну, рисует, ухаживает за коллекцией орхидей, обожает горные лыжи и прогулки верхом на лошади», — говорится на странице управления.
Финал конкурса красоты состоится 13 февраля. Участниц ждет дефиле, танец и импровизация. Сейчас в интернете идет народное онлайн-голосование. Конкурс красоты «Ты уникальная» — всероссийский? проект. 15 лет он проходит в 75 городах страны.
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