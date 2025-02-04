04 февраля 2025

Пермское ГУФСИН показало самую красивую сотрудницу. Фото

Кинолог пермского СИЗО претендует на корону российского конкурса красоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Смирнова выйдет на сцену финала конкурса красоты 13 февраля (архивное фото)
Анна Смирнова выйдет на сцену финала конкурса красоты 13 февраля (архивное фото) Фото:

Пермское тюремное ведомство призывает своих подписчиков в социальных сетях голосовать за кинолога СИЗО-1 Анну Смирнову. Девушка принимает участие в конкурсе красоты «Ты уникальная». Фото главной красавицы ГУФСИН по Пермскому краю ведомство опубликовало в соцсети «ВКонтакте».

«Старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 Анна Смирнова стала участницей масштабного конкурса красоты „Ты уникальная“, который сейчас проходит в Перми. Анна является мастером спорта по кинологическому спорту, неоднократно становилась Чемпионом России со своими четвероногими помощниками. Свое свободное время уделяет любимому сыну, рисует, ухаживает за коллекцией орхидей, обожает горные лыжи и прогулки верхом на лошади», — говорится на странице управления.

Финал конкурса красоты состоится 13 февраля. Участниц ждет дефиле, танец и импровизация. Сейчас в интернете идет народное онлайн-голосование. Конкурс красоты «Ты уникальная» — всероссийский? проект. 15 лет он проходит в 75 городах страны.

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Пермское тюремное ведомство призывает своих подписчиков в социальных сетях голосовать за кинолога СИЗО-1 Анну Смирнову. Девушка принимает участие в конкурсе красоты «Ты уникальная». Фото главной красавицы ГУФСИН по Пермскому краю ведомство опубликовало в соцсети «ВКонтакте». «Старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1 Анна Смирнова стала участницей масштабного конкурса красоты „Ты уникальная“, который сейчас проходит в Перми. Анна является мастером спорта по кинологическому спорту, неоднократно становилась Чемпионом России со своими четвероногими помощниками. Свое свободное время уделяет любимому сыну, рисует, ухаживает за коллекцией орхидей, обожает горные лыжи и прогулки верхом на лошади», — говорится на странице управления. Финал конкурса красоты состоится 13 февраля. Участниц ждет дефиле, танец и импровизация. Сейчас в интернете идет народное онлайн-голосование. Конкурс красоты «Ты уникальная» — всероссийский? проект. 15 лет он проходит в 75 городах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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