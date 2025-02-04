Тысячи челябинцев трудоустроят на зарплату в 200 тысяч рублей

В Челябинской области две тысячи соискателей примут на работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, главному инженеру и начальнику отдела кадров на двух предприятиях предложили даже по 300 тысяч рублей.
«За январь-февраль в регионе открыли почти две тысячи вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: средняя предлагаемая заработная плата в области достигла по итогам декабря 61,6 тысячи рублей», — рассказали URA.RU в HeadHunter.
В число самых оплачиваемых вакансий вошли предложения для водителей-курьеров, которым заплатят до 210 тысяч рублей, и для менеджеров по продажам с доходами до 250 тысяч рублей. Курьеры с водителями составили наибольшую долю вакансий с зарплатой свыше 200 тысяч рублей (13% и 10% соответственно) , следом идут менеджеры по продажам (9%).
Среди отраслей, где чаще всего встречаются высокооплачиваемые вакансии, лидируют производство промышленного оборудования (12%), строительство и недвижимость (11%). Также хорошо зарабатывают в автобизнесе и логистике (по 9%).
Кроме главного инженера и рекрутера, в топ-10 вакансий с высоким доходами попали позиции директора по продажам автомобилей и спецтехники (зарплата до 250 тысяч рублей), руководитель клиентской команды (от 221 рублей на руки), финансовый директор (от 200 тысяч). На высокие доход могут рассчитывать менеджер по продажам в IT-сфере (150-250 тысяч на руки), начальник участка (150-200 тысяч), программист 1С (100-200 тысяч рублей на руки).
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