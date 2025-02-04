04 февраля 2025

В ХМАО строительная компания оставила более сотни рабочих без зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания задолжала сотрудникам 15 миллионов рублей
Компания задолжала сотрудникам 15 миллионов рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) компания АО «Механизатор» два месяца не выплачивала зарплату 120 сотрудникам. Сумма долга превысила 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Перед 120 работниками организации за сентябрь-октябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 15 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам все долги по зарплате. Руководитель организации привлечен к ответственности по административной статье, ему назначен штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) компания АО «Механизатор» два месяца не выплачивала зарплату 120 сотрудникам. Сумма долга превысила 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Перед 120 работниками организации за сентябрь-октябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 15 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. После вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам все долги по зарплате. Руководитель организации привлечен к ответственности по административной статье, ему назначен штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...