В ХМАО строительная компания оставила более сотни рабочих без зарплаты

В Сургуте (ХМАО) компания АО «Механизатор» два месяца не выплачивала зарплату 120 сотрудникам. Сумма долга превысила 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Перед 120 работниками организации за сентябрь-октябрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 15 млн рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
После вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам все долги по зарплате. Руководитель организации привлечен к ответственности по административной статье, ему назначен штраф.
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