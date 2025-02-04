Над Свердловской областью заметили необычное природное явление. Фото

Жители Серова запечатлели ночью световые столбы

05 февраля 2025 в 10:29 Размер текста - 17 +

Световые столбы заметили в ночь на 5 февраля (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Серове (Свердловская область) в ночь на 5 февраля в небе заметили световые столбы. Кадрами природного явления очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Со стороны СФЗ („Серовский завод ферросплавов“) каждый день можно ночью наблюдать не только световые столбы, а целые закаты оранжево-красного цвета», — написал один из очевидцев. По словам другого, в минувшую ночь столбы света были также в районе поселка Красноярка. Синоптики Уралгидрометцентра пояснили, что световые столбы по своей природе схожи с явлением гало. Его нередко в морозную погоду можно заметить вокруг солнца. сообщество «Глобус | Свежие новости Серова» в соцсети «ВКонтакте», Константин Бобылев Фото: сообщество «Глобус | Свежие новости Серова» в соцсети «ВКонтакте», Ринат Миргунов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) в ночь на 5 февраля в небе заметили световые столбы. Кадрами природного явления очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Со стороны СФЗ („Серовский завод ферросплавов“) каждый день можно ночью наблюдать не только световые столбы, а целые закаты оранжево-красного цвета», — написал один из очевидцев. По словам другого, в минувшую ночь столбы света были также в районе поселка Красноярка. Синоптики Уралгидрометцентра пояснили, что световые столбы по своей природе схожи с явлением гало. Его нередко в морозную погоду можно заметить вокруг солнца.