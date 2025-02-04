В Серове (Свердловская область) в ночь на 5 февраля в небе заметили световые столбы. Кадрами природного явления очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте».
«Со стороны СФЗ („Серовский завод ферросплавов“) каждый день можно ночью наблюдать не только световые столбы, а целые закаты оранжево-красного цвета», — написал один из очевидцев. По словам другого, в минувшую ночь столбы света были также в районе поселка Красноярка.
Синоптики Уралгидрометцентра пояснили, что световые столбы по своей природе схожи с явлением гало. Его нередко в морозную погоду можно заметить вокруг солнца.
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