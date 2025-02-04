04 февраля 2025

Над Свердловской областью заметили необычное природное явление. Фото

Жители Серова запечатлели ночью световые столбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние в Перми 10 октября 2024, северное сияние
Световые столбы заметили в ночь на 5 февраля (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) в ночь на 5 февраля в небе заметили световые столбы. Кадрами природного явления очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте».

«Со стороны СФЗ („Серовский завод ферросплавов“) каждый день можно ночью наблюдать не только световые столбы, а целые закаты оранжево-красного цвета», — написал один из очевидцев. По словам другого, в минувшую ночь столбы света были также в районе поселка Красноярка.

Синоптики Уралгидрометцентра пояснили, что световые столбы по своей природе схожи с явлением гало. Его нередко в морозную погоду можно заметить вокруг солнца.

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В Серове (Свердловская область) в ночь на 5 февраля в небе заметили световые столбы. Кадрами природного явления очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». «Со стороны СФЗ („Серовский завод ферросплавов“) каждый день можно ночью наблюдать не только световые столбы, а целые закаты оранжево-красного цвета», — написал один из очевидцев. По словам другого, в минувшую ночь столбы света были также в районе поселка Красноярка. Синоптики Уралгидрометцентра пояснили, что световые столбы по своей природе схожи с явлением гало. Его нередко в морозную погоду можно заметить вокруг солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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