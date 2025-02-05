SHOT: задержан чемпион России по легкой атлетике Толстихин

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В столице задержан Толстихин, ранее объявленный в федеральный розыск
В столице задержан Толстихин, ранее объявленный в федеральный розыск Фото:

В Москве задержан многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин. По данным telegram-канала Shot, спортсмен несколько лет находился в федеральном розыске.

«35-летнего спортсмена задержали накануне днем на станции метро „Тимирязевская“ после проверки документов», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что в столицу мужчина приехал еще в мае 2024 года.

В 2017 году спортсмена осудили по нескольким статьям — за грабеж и кражу в крупном размере. В последний раз Толстихин был задержан в 2019 году после кражи iPhone у москвички, после чего был приговорен к принудительным работам. Однако он смог скрыться от и впоследствии был объявлен в федеральный розыск.

Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области, неоднократный победитель российских соревнований. Он также участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

URA.RU направило запрос в МВД России по данному инциденту. Ответ ожидается.

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В Москве задержан многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин. По данным telegram-канала Shot, спортсмен несколько лет находился в федеральном розыске. «35-летнего спортсмена задержали накануне днем на станции метро „Тимирязевская“ после проверки документов», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что в столицу мужчина приехал еще в мае 2024 года. В 2017 году спортсмена осудили по нескольким статьям — за грабеж и кражу в крупном размере. В последний раз Толстихин был задержан в 2019 году после кражи iPhone у москвички, после чего был приговорен к принудительным работам. Однако он смог скрыться от и впоследствии был объявлен в федеральный розыск. Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области, неоднократный победитель российских соревнований. Он также участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу. URA.RU направило запрос в МВД России по данному инциденту. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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