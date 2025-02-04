04 февраля 2025

Полпред Жога проведет главный патриотический форум Урала в Миассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога проведет второй патриотический форум в Челябинской области
Артем Жога проведет второй патриотический форум в Челябинской области Фото:

Второй форум «Патриоты Урала», который проводится по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, состоится 20 февраля в Миассе Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе полпредства, форум пройдет на площадке автозавода «Урал».

«Программа второго форума сверстана так, чтобы выработать эффективные решения для самых острых вопросов по четырем наиболее актуальным темам: реабилитация и социализация участников СВО, организация и логистика гуманитарной помощи, поддержка гражданских активистов, работа народного ВПК. Уверен, по итогу мы получим идеи, которые качественно улучшат дальнейшую работу по поддержке СВО в Уральском федеральном округе», — цитируют Жогу в пресс-службе полпредства.

На форум было подано более 800 заявок от общественников и волонтеров из 18 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. В Миасс приедут 350 человек, для остальных предусмотрено онлайн-участие.

Первый форум «Патриоты Урала» прошел в Верхней Пышме в ноябре. На мероприятии собралось порядка 500 человек из всех регионов округа. На нем обсуждалась работа по поддержке бойцов СВО и их семей.

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Второй форум «Патриоты Урала», который проводится по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, состоится 20 февраля в Миассе Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе полпредства, форум пройдет на площадке автозавода «Урал». «Программа второго форума сверстана так, чтобы выработать эффективные решения для самых острых вопросов по четырем наиболее актуальным темам: реабилитация и социализация участников СВО, организация и логистика гуманитарной помощи, поддержка гражданских активистов, работа народного ВПК. Уверен, по итогу мы получим идеи, которые качественно улучшат дальнейшую работу по поддержке СВО в Уральском федеральном округе», — цитируют Жогу в пресс-службе полпредства. На форум было подано более 800 заявок от общественников и волонтеров из 18 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. В Миасс приедут 350 человек, для остальных предусмотрено онлайн-участие. Первый форум «Патриоты Урала» прошел в Верхней Пышме в ноябре. На мероприятии собралось порядка 500 человек из всех регионов округа. На нем обсуждалась работа по поддержке бойцов СВО и их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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