04 февраля 2025

Под Тобольском погиб пешеход, который лежал на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель не увидел лежащего человека из-за тумана
Водитель не увидел лежащего человека из-за тумана Фото:

В Тобольском районе Тюменской области погиб пешеход. Он лежал на дороге, когда на него наехал автомобиль, сообщает в telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

«Предварительно, автомобиль ВАЗ 11183, которым управлял 35-летний водитель, наехал на человека. Пешеход погиб. Со слов водителя, был небольшой туман, пешеход лежал на проезжей части», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП со смертельным исходом произошло в деревне Байгара. В настоящий момент обстоятельства выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольском районе Тюменской области погиб пешеход. Он лежал на дороге, когда на него наехал автомобиль, сообщает в telegram-канале региональная Госавтоинспекция. «Предварительно, автомобиль ВАЗ 11183, которым управлял 35-летний водитель, наехал на человека. Пешеход погиб. Со слов водителя, был небольшой туман, пешеход лежал на проезжей части», — говорится в сообщении. Уточняется, что ДТП со смертельным исходом произошло в деревне Байгара. В настоящий момент обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...