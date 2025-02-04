Водитель не увидел лежащего человека из-за тумана
В Тобольском районе Тюменской области погиб пешеход. Он лежал на дороге, когда на него наехал автомобиль, сообщает в telegram-канале региональная Госавтоинспекция.
«Предварительно, автомобиль ВАЗ 11183, которым управлял 35-летний водитель, наехал на человека. Пешеход погиб. Со слов водителя, был небольшой туман, пешеход лежал на проезжей части», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП со смертельным исходом произошло в деревне Байгара. В настоящий момент обстоятельства выясняются.
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