В Екатеринбурге 14-летняя родила от молодого мигранта-нелегала

В Екатеринбурге 14-летняя уроженка Таджикистана родила ребенка от 16-летнего мигранта-нелегала (ее земляк). Они признались, что секс был по обоюдному согласию. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
По его словам, пара познакомилась в соцсетях в феврале прошлого года. Стали общаться, и быстро вступили в половую связь. «В июле девочка призналась парню, что беременна. А 2 февраля родила», — сказал собеседник агентства.
Когда силовики начали проверку, молодые родители сказали им, что планируют свадьбу. Однако их поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет.
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