В Екатеринбурге 14-летняя родила от молодого мигранта-нелегала

05 февраля 2025 в 10:45 Размер текста - 17 +

Молодые родители заявили, что теперь планируют свадьбу Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 14-летняя уроженка Таджикистана родила ребенка от 16-летнего мигранта-нелегала (ее земляк). Они признались, что секс был по обоюдному согласию. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, пара познакомилась в соцсетях в феврале прошлого года. Стали общаться, и быстро вступили в половую связь. «В июле девочка призналась парню, что беременна. А 2 февраля родила», — сказал собеседник агентства. Когда силовики начали проверку, молодые родители сказали им, что планируют свадьбу. Однако их поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 14-летняя уроженка Таджикистана родила ребенка от 16-летнего мигранта-нелегала (ее земляк). Они признались, что секс был по обоюдному согласию. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, пара познакомилась в соцсетях в феврале прошлого года. Стали общаться, и быстро вступили в половую связь. «В июле девочка призналась парню, что беременна. А 2 февраля родила», — сказал собеседник агентства. Когда силовики начали проверку, молодые родители сказали им, что планируют свадьбу. Однако их поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет.