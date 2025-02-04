04 февраля 2025

В Екатеринбурге 14-летняя родила от молодого мигранта-нелегала

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Молодые родители заявили, что теперь планируют свадьбу Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя уроженка Таджикистана родила ребенка от 16-летнего мигранта-нелегала (ее земляк). Они признались, что секс был по обоюдному согласию. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

По его словам, пара познакомилась в соцсетях в феврале прошлого года. Стали общаться, и быстро вступили в половую связь. «В июле девочка призналась парню, что беременна. А 2 февраля родила», — сказал собеседник агентства.

Когда силовики начали проверку, молодые родители сказали им, что планируют свадьбу. Однако их поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет.

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В Екатеринбурге 14-летняя уроженка Таджикистана родила ребенка от 16-летнего мигранта-нелегала (ее земляк). Они признались, что секс был по обоюдному согласию. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. По его словам, пара познакомилась в соцсетях в феврале прошлого года. Стали общаться, и быстро вступили в половую связь. «В июле девочка призналась парню, что беременна. А 2 февраля родила», — сказал собеседник агентства. Когда силовики начали проверку, молодые родители сказали им, что планируют свадьбу. Однако их поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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