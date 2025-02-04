04 февраля 2025

Доктор Корягина предложила пермякам дарить взрослые презенты на День влюбленных

Профессор пермского медвуза Корягина: подарите на 14 февраля поход к стоматологу
© Служба новостей «URA.RU»
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День влюбленных уже не за горами
День влюбленных уже не за горами Фото:

В День влюбленных, который отмечают 14 февраля, доктор медицинских наук Наталья Корягина советует пермякам вручать взрослые подарки, полезные для здоровья. По мнению профессора Пермского медицинского университета, отлично подойдут сертификаты на анализы и комплексное обследование организма.

«Подарите то, что принесет пользу здоровью. Не это ли самое главное для близких — чтобы они оставались здоровыми!» — призывает Корягина в соцсетях. Кроме сертификатов на анализы и чек-ап, врач советует подарить любимым поход к стоматологу на профессиональную чистку полости рта или к массажисту.

День всех влюбленных, или День Святого Валентина отмечают 14 февраля. Ранее URA.RU рассказывало, как порадовать партнера без лишних трат, а также, как не прогадать с подарком

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В День влюбленных, который отмечают 14 февраля, доктор медицинских наук Наталья Корягина советует пермякам вручать взрослые подарки, полезные для здоровья. По мнению профессора Пермского медицинского университета, отлично подойдут сертификаты на анализы и комплексное обследование организма. «Подарите то, что принесет пользу здоровью. Не это ли самое главное для близких — чтобы они оставались здоровыми!» — призывает Корягина в соцсетях. Кроме сертификатов на анализы и чек-ап, врач советует подарить любимым поход к стоматологу на профессиональную чистку полости рта или к массажисту. День всех влюбленных, или День Святого Валентина отмечают 14 февраля. Ранее URA.RU рассказывало, как порадовать партнера без лишних трат, а также, как не прогадать с подарком. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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