Доктор Корягина предложила пермякам дарить взрослые презенты на День влюбленных

В День влюбленных, который отмечают 14 февраля, доктор медицинских наук Наталья Корягина советует пермякам вручать взрослые подарки, полезные для здоровья. По мнению профессора Пермского медицинского университета, отлично подойдут сертификаты на анализы и комплексное обследование организма.
«Подарите то, что принесет пользу здоровью. Не это ли самое главное для близких — чтобы они оставались здоровыми!» — призывает Корягина в соцсетях. Кроме сертификатов на анализы и чек-ап, врач советует подарить любимым поход к стоматологу на профессиональную чистку полости рта или к массажисту.
День всех влюбленных, или День Святого Валентина отмечают 14 февраля. Ранее URA.RU рассказывало, как порадовать партнера без лишних трат, а также, как не прогадать с подарком.
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