NBC4i: произошла стрельба на предприятии в Огайо, есть пострадавшие

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В Огайо неизвестный открыл огонь по людям
В Огайо неизвестный открыл огонь по людям Фото:

На заводе производителя косметики в Огайо произошла стрельба. Как сообщают СМИ, несколько человек получили ранения.

«На предприятии по производству косметики произошла стрельба», — передает портал NBC4i. По данным источника, несколько человек доставили в местные больницы с ранениями, точных данных о пострадавших пока нет.

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На заводе производителя косметики в Огайо произошла стрельба. Как сообщают СМИ, несколько человек получили ранения. «На предприятии по производству косметики произошла стрельба», — передает портал NBC4i. По данным источника, несколько человек доставили в местные больницы с ранениями, точных данных о пострадавших пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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