NBC4i: произошла стрельба на предприятии в Огайо, есть пострадавшие

В Огайо неизвестный открыл огонь по людям
На заводе производителя косметики в Огайо произошла стрельба. Как сообщают СМИ, несколько человек получили ранения.
«На предприятии по производству косметики произошла стрельба», — передает портал NBC4i. По данным источника, несколько человек доставили в местные больницы с ранениями, точных данных о пострадавших пока нет.
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