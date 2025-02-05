Свердловский министр отправил узницу концлагеря в санаторий после новости URA.RU

После публикации URA.RU о тяжелой судьбе 93-летней Екатерины Камаевой из Екатеринбурга, получившей отказ в лечении, ситуация сдвинулась с мертвой точки. История пенсионерки, которая является узницей концлагеря (статус властями официально не подтвержден), вызвала резонанс. На ситуацию отреагировал министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Он организовал для пожилой женщины курс реабилитации в центре «Озеро Чусовское». Об этом агентству сообщил источник, близкий к ведомству, а также подтвердила внучка пенсионерки Яна.
Как рассказывало URA.RU, пенсионерке потребовалась операция на ноге, которую провели 25 декабря. Уже 28-го ее хотели выписывать из больницы №23, но родственники убедили врачей оставить пациентку еще на две недели. После выхода Екатерины Арсентьевны стало ясно, что она нуждается в реабилитации или помощи сиделки. Все попытки семьи обратиться за помощью в соответствующие ведомства завершились безрезультатно — везде были получены отказы.
«Бабушка проходит реабилитацию в центре „Озеро Чусовское“ под постоянным наблюдением врачей. После операции у нее возникли сложности с передвижением, но мы надеемся, что профессиональная помощь поможет ей восстановиться. Мы благодарны за оказанную поддержку, ведь для людей, переживших ужасы войны, забота особенно важна», — отметила внучка узницы Яна.
URA.RU направило запрос в Свердловский Минздрав. Ответ ожидается.
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