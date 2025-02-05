«Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк с военными спутниками

Ракета легкого класса «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она несет спутники для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщили представители ведомства.
«С космодрома „Плесецк“ боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Несет «Союз-2.1в» военные спутники, которые намерены впоследствии использовать ведомство.
Ракета-носитель «Союз-2.1в», относящаяся к легкому классу, была создана на основе модели «Союз-2.1б». Основные изменения заключаются в устранении боковых блоков, установке маршевого двигателя НК?33А на центральный блок с рулевым двигателем РД?0110Р, а также использовании стандартного головного обтекателя, используемого на ракетах серии «Союз». Для достижения необходимых орбитальных высот предусмотрено применение разгонного блока «Волга».
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