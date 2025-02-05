Bloomberg: сотрудники Илона Маска вскрыли секретную комнату USAID

Команда миллиардера Илона Маска получила доступ к охраняемой комнате Агентства США по международному развитию (USAID). Как сообщают СМИ, в ней хранилась секретная документация.
«Небольшая группа помощников Илона Маска прибыла в здание USAID в Вашингтоне и потребовала доступ в офисные помещения агентства, включая защищенную комнату», — передает Bloomberg. Отмечается, что она использовалась для хранения конфиденциальных документов.
Команда из Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которую возглавлял Маск, попыталась войти в охраняемое помещение. Во время этого произошел конфликт с охраной USAID, в результате которого один из членов команды DOGE связался с Маском. Миллиардер пригрозил вызвать службу маршалов США, если его команде не предоставят доступ.
Инцидент стал итогом напряженности между департаментом Маска и Агентством США по международному развитию. Он произошел на фоне масштабных изменений в USAID, когда более 100 сотрудников были отправлены в административный отпуск. Кроме того, президент США Дональд Трамп приостановил основные функции USAID, заморозив иностранную помощь с первого дня своего президентства.
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