Громкие крики, выстрелы и кровь повсюду: рассказы выживших при массовом расстреле в шведской школе

В Швеции вооруженный мужчина открыл огонь в центре образования для взрослых Campus Risbergska в городе Эребру, который находится примерно в 200 километрах от Стокгольма. В результате произошедшего погибли не менее десяти человек. Данный инцидент окрестили «самой страшной массовой стрельбой» в истории страны. URA.RU собрало рассказы тех, кому пришлось спасаться из школы бегством.
Рассказы очевидцев
Со слов учителей
54-летняя учительница Мария Пегадо и ее ученики были вынуждены спасаться бегством. По словам педагога, она покинула здание школы вместе с учениками после того, как в класс забежал человек с криком о необходимости эвакуации.
«Я вывела своих учеников в коридор, и мы побежали. Вскоре услышала два выстрела, но нам удалось выбраться», — заявила Пегадо. Ее слова передает AstanaTV. Учительница также добавила, что увидела на улице людей, пытающихся оказать помощь раненым.
Учительница Лена Ванермарк заявила, что слышала около десяти выстрелов недалеко от своего кабинета. Ужасными воспоминаниями она поделилась со шведским общественным радио SVT.
Выжившие обучающееся
Один из свидетелей инцидента, ученица по имени Марва, заявила TV4 Sweden: «Парень рядом со мной был ранен в плечо. Он сильно истекал кровью. Когда я оглянулась, то увидела трех человек на полу».
Выживший после стрельбы 28-летний Андреас Сундлинг поделился, что боялся не вернуться домой. Когда началась стрельба, мужчина находился на уроке математики.
«Сначала мы услышали три или четыре громких звука, и я подумал, что кто-то бросает стул или произошла драка. Когда мы услышали громкие крики, то поняли, что это стрельба», — сообщил Сундлинг ITV News. Он отметил, что стрельба раздалась вскоре после начала урока математики, около 12:30.
Поначалу все были сбиты столку. Но потом, по словам Сундлинга, педагог и группа студентов забаррикадировали двери и спрятались под столами для защиты.
Он отметил, что провел несколько часов в классе, прежде чем увидел через окно группу из четырех или пяти человек, несущих крупнокалиберное оружие. «Мы подумали, что наш конец пришел», — сказал он. Однако это были сотрудники полиции.
Что видели местные жители
Местные жители также ощутили последствия происшествия. Житель района, где произошла стрельба 42-летний Лингам Туомаки сообщил: «Мы видели много полицейских с оружием наготове. Мы были дома и услышали шум снаружи».
Что говорит полиция
Глава местной полиции Роберто Эйд Форест сообщил, что определить точное число жертв после стрельбы пока нельзя из-за большого количества раненых. По его словам, предполагается, что стрелявший действовал в одиночку, однако полностью исключать участие других лиц правоохранительные органы пока не могут.
«В настоящее время полиция считает, что преступник действовал в одиночку, но мы не можем исключать других преступников, связанных с инцидентом. Мы считаем, что преступник является одним из погибших», — говорится в пресс-релизе полиции. Уточняется, что расследование инцидента пока находится на начальном этапе.
Форест отметил, что власти не знали о готовящемся нападении. Полиция пока не нашла подтверждений террористических мотивов нападения. Преступление рассматривается как покушение на убийство с использованием оружия при отягчающих обстоятельствах. «Во второй половине дня по разным адресам в Эребру было проведено несколько следственных мероприятий, связанных с этим делом. Работа на месте преступления продолжается, в том числе технический персонал», — уточнили в полиции.
Что будет со школой
Эребру занимает шестое место по численности населения среди муниципалитетов Швеции, насчитывая приблизительно 125 тысяч жителей. Комвукс или Campus Risbergska, где произошла стрельба, служит центром образования для взрослых, основная аудитория которого состоит из лиц, не завершивших начальное или среднее образование.
Директор муниципалитета Эребру Петер Ларссон заявил, что кампус будет закрыт на текущую неделю для проведения расследования и обеспечения безопасности. При этом другие учебные заведения города продолжат работать в обычном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.