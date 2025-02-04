04 февраля 2025

Премьер Швеции заявил о самой страшной массовой стрельбе в истории страны

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Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны
Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны Фото:

Стрельба в школе в шведском городе Эребру стала самым массовым терактом в истории страны. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в социальной сети Х.

«Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — сказал Кристерссон.

Нападавшим оказался 35-летний мужчина, который был вооружен автоматическим оружием и умер в ходе перестрелки с полицией, по данным телеканала SVT. Мотивы нападавшего до сих пор не установлены, а до инцидента он не был известен полиции. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще 15 получили ранения. Сообщается, что в школе, где произошла стрельба, обучались не только дети, но также взрослые и проводились занятия для мигрантов.

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Стрельба в школе в шведском городе Эребру стала самым массовым терактом в истории страны. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в социальной сети Х. «Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — сказал Кристерссон. Нападавшим оказался 35-летний мужчина, который был вооружен автоматическим оружием и умер в ходе перестрелки с полицией, по данным телеканала SVT. Мотивы нападавшего до сих пор не установлены, а до инцидента он не был известен полиции. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще 15 получили ранения. Сообщается, что в школе, где произошла стрельба, обучались не только дети, но также взрослые и проводились занятия для мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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