Премьер Швеции заявил о самой страшной массовой стрельбе в истории страны

Стрельба в школе в шведском городе Эребру стала самым массовым терактом в истории страны. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в социальной сети Х.
«Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — сказал Кристерссон.
Нападавшим оказался 35-летний мужчина, который был вооружен автоматическим оружием и умер в ходе перестрелки с полицией, по данным телеканала SVT. Мотивы нападавшего до сих пор не установлены, а до инцидента он не был известен полиции. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще 15 получили ранения. Сообщается, что в школе, где произошла стрельба, обучались не только дети, но также взрослые и проводились занятия для мигрантов.
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