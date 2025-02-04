В одной из школ Швеции произошла самая жестокая стрельба в истории страны: подробности трагедии

Вооруженный мужчина устроил массовую стрельбу в Швеции. Нападение стало самым крупным в истории страны. В результате атаки на образовательный центр в городе Эребру (200 км от Стокгольма) погибло не менее 10 человек, пятеро были госпитализированы. Подробности инцидента — в материале URA.RU.
Как произошла стрельба
Нападение произошло в дневное время, когда в образовательном центре проводились учебные занятия. По словам свидетелей, первыми признаками бедствия стали звуки стрельбы, раздавшиеся во дворе учебного заведения, за которыми последовали громкие крики.
На место происшествия быстро прибыли экстренные службы, а жителям соседних районов рекомендовали оставаться в своих домах. Одна из учительниц, Мария Пегадо, поделилась с агентством Reuters своими подробностями нападения:
«Я видела, как люди вытаскивали раненых, сначала одного, потом другого, и тогда я осознала всю серьезность происходящего». Она рассказала, что во время инцидента кто-то ворвался в класс и крикнул всем эвакуироваться. «Мы вышли в коридор и побежали, затем я услышала выстрелы. Мы успели выбраться», — добавила она.
Преподаватели уточнили, что в момент происшествия в школе находилось не так много учащихся, так как большинство уже разъехалось на каникулы после сдачи экзаменов. Среди пострадавших не оказалось детей, поскольку центр предоставляет образовательные услуги в основном для взрослых. Некоторые студенты смогли покинуть здание и нашли убежище в близлежащем кафе.
Мотивы и личность преступника
Нападающим оказался 35-летний мужчина, оснащенный автоматическим оружием. Он скончался в результате перестрелки с полицией, согласно информации от телеканала SVT. Пока что мотивы нападавшего не установлены, а до этого инцидента он не был известен правоохранительным органам.
Полиция пока не может точно сказать, почему мужчина совершил нападение. Однако они исключают версию о террористическом акте. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «поджог» и «тяжкое преступление с применением оружия». Силы правопорядка полагают, что стрелок действовал самостоятельно, но не отвергают вероятность наличия соучастников.
Самая массовая стрельба в истории Швеции
Это нападение стало самым масштабным актом насилия в новейшей истории Швеции. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на своей странице в социальной сети Х:
«Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертельного насилия над абсолютно невинными людьми. Это самая страшная массовая стрельба в истории нашей страны».
Жертвы
В результате трагедии погибли не менее десяти человек, еще пятнадцать получили ранения. В школе проходило обучение не только детей, но и взрослых, а также проводились специализированные занятия для мигрантов.
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