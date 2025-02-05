Бизнес-центр в Петербурге выставили на продажу за 1 миллиард рублей

Бизнес-центр «Стельп», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга, выставлен на продажу за один миллиард рублей. Здание, построенное в стиле модерн в 1911 году, было полностью отреставрировано в 2004 году и сейчас не требует дополнительных вложений в реконструкцию.
«Бизнес-центр „Стельп“ на улице Рентгена, 7, выставили на продажу за один млрд рублей, объявление о продаже объекта опубликовали на онлайн-торгах. Участники рынка говорят, что сейчас объект принадлежит физлицам. Историческое здание в Петроградском районе общей площадью 6,6 тысяч квадратных метров заполнено арендаторами на 95%», — сообщает «Коммерсант».
Несмотря на высокую заполненность арендаторами, эксперты считают цену завышенной. Средние ставки аренды в бизнес-центре составляют 1,3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, что ниже необходимых для окупаемости 1,8 тыс. рублей. Тем не менее, на рынке коммерческой недвижимости наблюдается рост интереса к офисным площадям, что может способствовать увеличению ставок в ближайшие годы.
Доходный дом М. Я. Стельп находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Это обстоятельство, по мнению экспертов, не повлияет на интерес покупателей.
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