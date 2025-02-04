04 февраля 2025

В Пермском крае в результате ДТП пострадали сотрудницы Kari

© Служба новостей «URA.RU»
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У одной из работниц - повреждения здоровья тяжелой степени
У одной из работниц - повреждения здоровья тяжелой степени Фото:

Две работницы ООО «Кари», следуя на легковом автомобиле по трассе Пермь-Чусовой в другое подразделение для проведения ревизии, получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае. Авария произошла 28 января.

«У одной из работниц диагностировано сотрясение головного мозга, перелом подвздошной кости справа, лонной, седалищной костей с обеих сторон, боковых масс крестца справа со смещением отломков, переломы ребер, травматический шок, что является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на сайте ведомства. Вторая работница получила травмы легкой степени.

В настоящее время проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников и их командировкой. При выявлении нарушений в сфере труда будут приняты меры административного характера.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП пострадал замначальника с противопожарной службы Пермского края. Служебная «Газель» попала в ДТП в Чусовском округе, сообщили в Государственной инспекции труда. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей.

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Две работницы ООО «Кари», следуя на легковом автомобиле по трассе Пермь-Чусовой в другое подразделение для проведения ревизии, получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае. Авария произошла 28 января. «У одной из работниц диагностировано сотрясение головного мозга, перелом подвздошной кости справа, лонной, седалищной костей с обеих сторон, боковых масс крестца справа со смещением отломков, переломы ребер, травматический шок, что является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на сайте ведомства. Вторая работница получила травмы легкой степени. В настоящее время проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников и их командировкой. При выявлении нарушений в сфере труда будут приняты меры административного характера. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП пострадал замначальника с противопожарной службы Пермского края. Служебная «Газель» попала в ДТП в Чусовском округе, сообщили в Государственной инспекции труда. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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