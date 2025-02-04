В Пермском крае в результате ДТП пострадали сотрудницы Kari

Две работницы ООО «Кари», следуя на легковом автомобиле по трассе Пермь-Чусовой в другое подразделение для проведения ревизии, получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Пермском крае. Авария произошла 28 января.
«У одной из работниц диагностировано сотрясение головного мозга, перелом подвздошной кости справа, лонной, седалищной костей с обеих сторон, боковых масс крестца справа со смещением отломков, переломы ребер, травматический шок, что является повреждениями здоровья тяжелой степени», — сообщается на сайте ведомства. Вторая работница получила травмы легкой степени.
В настоящее время проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников и их командировкой. При выявлении нарушений в сфере труда будут приняты меры административного характера.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП пострадал замначальника с противопожарной службы Пермского края. Служебная «Газель» попала в ДТП в Чусовском округе, сообщили в Государственной инспекции труда. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей.
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