Жителей Кургана заставили убрать бетонные блоки между дворами

Прокуратура города Кургана нашли нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирном доме на улице Сухэ-Батора. Жители дома №12 жаловались на перекрытый проезд к их двору, из-за чего проезд пожарной техники стал невозможен. Ведомство через суд заставило убрать преграды. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
Бетонные блоки и полусферы мешали проезду спецтехники к соседним дворам. «Неоднократные предостережения инспекторов ГУ МЧС России по Курганской области о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности результатов не дали», — отмечается на сайте курганского ведомства. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, которое было удовлетворено.
Суд обязал управляющие компании демонтировать препятствия, нарушающие нормы пожарной безопасности. Теперь компании должны убрать бетонные блоки и полусферы, перекрывающие проезд по дворам домов №18 и №16 по улице Радионова. Прокуратура контролирует выполнение судебного решения.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские дачники перекрыли дорогу бетонными блоками. Прокуратура после жалоб других садовых товариществ добилась ликвидации преграды.
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