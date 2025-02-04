04 февраля 2025

Жителей Кургана заставили убрать бетонные блоки между дворами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцев заставили убрать бетонные блоки из двора
Курганцев заставили убрать бетонные блоки из двора Фото:

Прокуратура города Кургана нашли нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирном доме на улице Сухэ-Батора. Жители дома №12 жаловались на перекрытый проезд к их двору, из-за чего проезд пожарной техники стал невозможен. Ведомство через суд заставило убрать преграды. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

Бетонные блоки и полусферы мешали проезду спецтехники к соседним дворам. «Неоднократные предостережения инспекторов ГУ МЧС России по Курганской области о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности результатов не дали», — отмечается на сайте курганского ведомства. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, которое было удовлетворено.

Суд обязал управляющие компании демонтировать препятствия, нарушающие нормы пожарной безопасности. Теперь компании должны убрать бетонные блоки и полусферы, перекрывающие проезд по дворам домов №18 и №16 по улице Радионова. Прокуратура контролирует выполнение судебного решения.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские дачники перекрыли дорогу бетонными блоками. Прокуратура после жалоб других садовых товариществ добилась ликвидации преграды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура города Кургана нашли нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирном доме на улице Сухэ-Батора. Жители дома №12 жаловались на перекрытый проезд к их двору, из-за чего проезд пожарной техники стал невозможен. Ведомство через суд заставило убрать преграды. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. Бетонные блоки и полусферы мешали проезду спецтехники к соседним дворам. «Неоднократные предостережения инспекторов ГУ МЧС России по Курганской области о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности результатов не дали», — отмечается на сайте курганского ведомства. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, которое было удовлетворено. Суд обязал управляющие компании демонтировать препятствия, нарушающие нормы пожарной безопасности. Теперь компании должны убрать бетонные блоки и полусферы, перекрывающие проезд по дворам домов №18 и №16 по улице Радионова. Прокуратура контролирует выполнение судебного решения. Ранее URA.RU сообщало, что курганские дачники перекрыли дорогу бетонными блоками. Прокуратура после жалоб других садовых товариществ добилась ликвидации преграды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...