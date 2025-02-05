Выборы главы Варгашинского округа (Курганская область) завершились. По результатам отбора, пост занял Эдуард Тимофеев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к администрации округа.
«Место главы Варгашинского округа займет Эдуард Тимофеев. Ранее он занимал пост председателя местной думы», — рассказывают URA.RU источники. В администрации округа журналситу информацию подтвердили. Вместо Тимофеева временным председателем думы будет его зам — Ольга Петрова.
До этого инсайдеры говорили, что утвердить спикера думы на должность главы округа уже готовы. К концу проведения конкурса его кандидатуру должны были утвердить. Прием документов на конкурс завершился 17 января. Сами выборы прошли 5 февраля. Известно, что помимо Тимофеева участвовали сотрудник администрации Варгашинского округа и два силовика в отставке.
Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском округе появился основной претендент на место главы. У спикера местной думы Эдуарда Тимофеева были все шансы занять высокий пост.
В округе ожидалось назначение нового главы после отставки бывшего мэра Валерия Яковлева. В качестве основного претендента ранее на этот пост рассматривался экс-глава поссовета рабочего поселка Варгаши Владимир Иванов, считающийся человеком из команды бывшего главы Валерия Яковлева. Однако кандидат на пост главы Владимир Иванов не смог участвовать в выборах из-за проверок силовых структур. По итогу, конкурс по выборам нового главы сорвался. Первый этап должен был пройти 1 ноября, но чиновники признали всю процедуру несостоявшейся. Информацию тогда подтвердили в окружной администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!