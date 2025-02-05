Новый штраф для автомобилистов Петербурге: парковка на эксплуатационной маркировке

Санкт-Петербургские депутаты готовятся к принятию закона, который введет штрафы за парковку на так называемой эксплуатационной маркировке. Это нововведение обсуждается в контексте улучшения благоустройства городских территорий и повышения безопасности пешеходов.
«Петербургские депутаты на заседании 5 февраля намерены рассмотреть в третьем чтении соответствующие поправки в городской закон об административных правонарушениях», — сообщает «Деловой Петербург». Ожидается, что закон будет принят уже в этом месяце.
Эксплуатационная маркировка — это дорожная разметка, которая обозначает специальные зоны во дворах: пешеходные дорожки, места у мусорных контейнеров и пожарные гидранты. Введение такой маркировки началось в сентябре 2023 года, но активное ее использование стало возможным только с введением соответствующих штрафов.
Штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке будут составлять от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до полумиллиона для юридических лиц. Основным преимуществом нововведения является улучшение доступности и безопасности пешеходных зон, а также упрощение работы коммунальных служб. Однако существуют опасения, связанные с поддержанием состояния маркировки и возможным ухудшением ситуации с парковками во дворах.
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