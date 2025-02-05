Челябинский «Трактор» померяется силами с «Металлургом» два раза подряд

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«Трактор» на данный момент возглавляет Восточную конференцию
«Трактор» на данный момент возглавляет Восточную конференцию Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проведет две игры подряд против магнитогорского «Металлурга». Однако, как следует из расписания матчей КХЛ, пауза между двумя играми составит неделю.

«Команды сыграют друг с другом 5 и 12 февраля. Обе игры состоятся в Челябинске и начнутся в 19 часов по местному времени», — следует из расписания.

Недельная пауза объясняется двумя причинами. Первая — двухдневный перерыв в чемпионате на 8 и 9 февраля, когда состоится «Матч звезд» Континентальной хоккейной лиги. Вторая — то обстоятельство, что более плотный график игр пришелся у команд на первую половину чемпионата. На данный момент «Трактор» провел 54 игры, это больше, чем любая другая команда КХЛ.

В регулярном сезоне челябинцы и магнитогорцы встречались дважды и одержали по одной победе. «Трактор» в Магнитогорске выиграл со счетом 4:0, в Челябинске магнитогорские хоккеисты одержали победу со счетом 5:3.

«Трактор» на данный момент идет на первом месте в Восточной конференции КХЛ. Магнитогорская команда занимает пятую строчку в таблице. Букмекеры небольшое предпочтение отдают победе челябинской команды.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проведет две игры подряд против магнитогорского «Металлурга». Однако, как следует из расписания матчей КХЛ, пауза между двумя играми составит неделю. «Команды сыграют друг с другом 5 и 12 февраля. Обе игры состоятся в Челябинске и начнутся в 19 часов по местному времени», — следует из расписания. Недельная пауза объясняется двумя причинами. Первая — двухдневный перерыв в чемпионате на 8 и 9 февраля, когда состоится «Матч звезд» Континентальной хоккейной лиги. Вторая — то обстоятельство, что более плотный график игр пришелся у команд на первую половину чемпионата. На данный момент «Трактор» провел 54 игры, это больше, чем любая другая команда КХЛ. В регулярном сезоне челябинцы и магнитогорцы встречались дважды и одержали по одной победе. «Трактор» в Магнитогорске выиграл со счетом 4:0, в Челябинске магнитогорские хоккеисты одержали победу со счетом 5:3. «Трактор» на данный момент идет на первом месте в Восточной конференции КХЛ. Магнитогорская команда занимает пятую строчку в таблице. Букмекеры небольшое предпочтение отдают победе челябинской команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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