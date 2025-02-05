В Челябинской области продажи квартир в новостройках в 2024 году рухнули на 24%.

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Продажи упали на фоне снижения выдачи льготной ипотеки
Продажи упали на фоне снижения выдачи льготной ипотеки Фото:

В Челябинской области в 2024 году продажи жилой недвижимости снизились на 24%. Охлаждение спроса и падение продаж связано с отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. Об этом рассказала директор подразделения «Исследования в жилищной сфере» Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

«На фоне снижения выдачи льготной ипотеки в июле 2024 года просели и продажи жилья в новостройках. В Челябинской области в 2024 году спад составил порядка 24%», — сообщила Жолобова на онлайн-конференции ДОМ.РФ.

В Челябинской области в 2024 году было продано 370 тысяч квадратных метров жилья в новостройках, в то время как за 2023 год застройщикам удалось продать 485 тысяч квадратов. Как отметила Жолобова, после завершения льготной ипотеки в поддержку рынка оказывались адресные льготные программы. В целом по льготным программам на Урале было выдано 66 тысяч кредитов. Наибольшей популярностью пользовалась семейная ипотека, на нее пришлось более 60% выдачи всей ипотеки с господдержкой.

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В Челябинской области в 2024 году продажи жилой недвижимости снизились на 24%. Охлаждение спроса и падение продаж связано с отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. Об этом рассказала директор подразделения «Исследования в жилищной сфере» Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова. «На фоне снижения выдачи льготной ипотеки в июле 2024 года просели и продажи жилья в новостройках. В Челябинской области в 2024 году спад составил порядка 24%», — сообщила Жолобова на онлайн-конференции ДОМ.РФ. В Челябинской области в 2024 году было продано 370 тысяч квадратных метров жилья в новостройках, в то время как за 2023 год застройщикам удалось продать 485 тысяч квадратов. Как отметила Жолобова, после завершения льготной ипотеки в поддержку рынка оказывались адресные льготные программы. В целом по льготным программам на Урале было выдано 66 тысяч кредитов. Наибольшей популярностью пользовалась семейная ипотека, на нее пришлось более 60% выдачи всей ипотеки с господдержкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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