Замглавы Дегтярска обвинили в посредничестве при передаче взятки мэру

05 февраля 2025 в 15:18 Размер текста - 17 +

Виктору Солдатову вскоре должны избрать меру пресечения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска В Дегтярске (Свердловская область) вслед за бизнесменом Саррафом Мамедовым задержали замглавы города Виктора Солдатова. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки мэру Вадиму Пильникову, который сейчас также находится в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «И он [Солдатов], и Мамедов дали признательные показания», — поделился собеседник. При этом в Первоуральский городской суд материалы об избрании Солдатову меры пресечения пока не поступали. Как ранее сообщало URA.RU, Мамедов занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты якобы принял — за взятку, посредником при передаче которой выступил. Солдатова. Дозвониться до чиновника не получилось, в СУ СКР по Свердловской области информацию комментировать не стали. Пильникова арестовали 7 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится в СИЗО. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дегтярске (Свердловская область) вслед за бизнесменом Саррафом Мамедовым задержали замглавы города Виктора Солдатова. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки мэру Вадиму Пильникову, который сейчас также находится в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «И он [Солдатов], и Мамедов дали признательные показания», — поделился собеседник. При этом в Первоуральский городской суд материалы об избрании Солдатову меры пресечения пока не поступали. Как ранее сообщало URA.RU, Мамедов занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты якобы принял — за взятку, посредником при передаче которой выступил. Солдатова. Дозвониться до чиновника не получилось, в СУ СКР по Свердловской области информацию комментировать не стали. Пильникова арестовали 7 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится в СИЗО. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.