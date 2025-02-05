В Первоуральске задержали застройщика, подозреваемого в даче взятки мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Свердловская область, Первоуральск , пильников вадим
Мэр Дегтярска Вадим Пильников сейчас находится в СИЗО Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники следственного отдела регионального СКР задержали бизнесмена Саррафа Мамедова, владельца строительной компании «Жилые кварталы». Его подозревают в даче взятки главе Дегтярска Вадиму Пильникову, которого отправили в СИЗО ранее. Информацию об аресте Мамедова URA.RU подтвердили в Первоуральском горсуде.

«2 февраля суд арестовал Мамедова до 31 марта. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере)», — рассказали в инстанции.

По словам источника URA.RU, Мамедов занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты якобы принял. По неподтвержденной информации, 4 февраля был также задержан бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Он якобы выступил посредником в передаче взятки Пильникову. При этом материалы по нему в суд пока не поступили. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области за комментарием, там от комментариев отказались.

Пильникова арестовали 7 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится в СИЗО. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

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В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники следственного отдела регионального СКР задержали бизнесмена Саррафа Мамедова, владельца строительной компании «Жилые кварталы». Его подозревают в даче взятки главе Дегтярска Вадиму Пильникову, которого отправили в СИЗО ранее. Информацию об аресте Мамедова URA.RU подтвердили в Первоуральском горсуде. «2 февраля суд арестовал Мамедова до 31 марта. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере)», — рассказали в инстанции. По словам источника URA.RU, Мамедов занимался в Дегтярске строительством жилья для сирот и переселенцев. Работы были выполнены плохо, при этом Пильников подписанные акты якобы принял. По неподтвержденной информации, 4 февраля был также задержан бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов. Он якобы выступил посредником в передаче взятки Пильникову. При этом материалы по нему в суд пока не поступили. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области за комментарием, там от комментариев отказались. Пильникова арестовали 7 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. По неподтвержденной информации, на допросах Пильников вину признал и дал показания на главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас также находится в СИЗО. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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