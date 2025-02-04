Кормят грудничков и берут кровь: в больнице ЯНАО не хватает кабинетов

В Центральной районной больнице Ноябрьска (ЯНАО) не хватает отдельного кабинета для мам с грудничками — так считает местная жительница. Она сообщила в социальных сетях, что в кабинете здоровья вместо взвешивания и кормления у детей берут кровь — это девушку возмутило.
«Столкнулась со страной картиной в детской поликлинике: в кабинете здоровья, где ежедневно проходит взвешивание и изменение малюток, где выделено место для мамочек, чтобы покормить грудничка, происходит забор крови! Происходит ли при этом нужная и в полном объеме дезинфекция», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.
Помимо этого женщину обеспокоило, что рядом с кабинетом здоровья скапливается очередь в прививочный кабинет. Она отметила, что в детской поликлинике не хватает отдельного кабинета для забора крови.
Корреспондент URA.RU обратился в Ноябрьскую ЦГБ. Там сообщили, что этот кабинет функционирует по своему прямому назначению ежедневно с 10 утра — забор крови из пальца там производится в самое невостребованное время и длиться один час.
«Затем сотрудники обрабатывают кабинет и только потом начинается прием детей для взвешивания. Все санитарные нормы сотрудники больницы соблюдают. Больным детям забор крови организован в процедурном кабинете», — сообщил сотрудник больницы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ноябрьской ЦГБ идет капитальный ремонт инфекционного и терапевтических отделений. По сообщению сотрудника больницы, ремонт инфекционного отделения может завершиться до конца текущего года.
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