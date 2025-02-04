04 февраля 2025

Кормят грудничков и берут кровь: в больнице ЯНАО не хватает кабинетов

В Ноябрьской ЦГБ забор крови делают в кабинете малютки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мама с ребенком недовольно детской поликлиникой
Мама с ребенком недовольно детской поликлиникой Фото:

В Центральной районной больнице Ноябрьска (ЯНАО) не хватает отдельного кабинета для мам с грудничками — так считает местная жительница. Она сообщила в социальных сетях, что в кабинете здоровья вместо взвешивания и кормления у детей берут кровь — это девушку возмутило.

«Столкнулась со страной картиной в детской поликлинике: в кабинете здоровья, где ежедневно проходит взвешивание и изменение малюток, где выделено место для мамочек, чтобы покормить грудничка, происходит забор крови! Происходит ли при этом нужная и в полном объеме дезинфекция», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK.

Помимо этого женщину обеспокоило, что рядом с кабинетом здоровья скапливается очередь в прививочный кабинет. Она отметила, что в детской поликлинике не хватает отдельного кабинета для забора крови.

Корреспондент URA.RU обратился в Ноябрьскую ЦГБ. Там сообщили, что этот кабинет функционирует по своему прямому назначению ежедневно с 10 утра — забор крови из пальца там производится в самое невостребованное время и длиться один час.

«Затем сотрудники обрабатывают кабинет и только потом начинается прием детей для взвешивания. Все санитарные нормы сотрудники больницы соблюдают. Больным детям забор крови организован в процедурном кабинете», — сообщил сотрудник больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябрьской ЦГБ идет капитальный ремонт инфекционного и терапевтических отделений. По сообщению сотрудника больницы, ремонт инфекционного отделения может завершиться до конца текущего года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Центральной районной больнице Ноябрьска (ЯНАО) не хватает отдельного кабинета для мам с грудничками — так считает местная жительница. Она сообщила в социальных сетях, что в кабинете здоровья вместо взвешивания и кормления у детей берут кровь — это девушку возмутило. «Столкнулась со страной картиной в детской поликлинике: в кабинете здоровья, где ежедневно проходит взвешивание и изменение малюток, где выделено место для мамочек, чтобы покормить грудничка, происходит забор крови! Происходит ли при этом нужная и в полном объеме дезинфекция», — сообщили в группе «Злой ноябрянин» в VK. Помимо этого женщину обеспокоило, что рядом с кабинетом здоровья скапливается очередь в прививочный кабинет. Она отметила, что в детской поликлинике не хватает отдельного кабинета для забора крови. Корреспондент URA.RU обратился в Ноябрьскую ЦГБ. Там сообщили, что этот кабинет функционирует по своему прямому назначению ежедневно с 10 утра — забор крови из пальца там производится в самое невостребованное время и длиться один час. «Затем сотрудники обрабатывают кабинет и только потом начинается прием детей для взвешивания. Все санитарные нормы сотрудники больницы соблюдают. Больным детям забор крови организован в процедурном кабинете», — сообщил сотрудник больницы. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябрьской ЦГБ идет капитальный ремонт инфекционного и терапевтических отделений. По сообщению сотрудника больницы, ремонт инфекционного отделения может завершиться до конца текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...