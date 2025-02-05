В Кремле подтвердили желание Трампа вести активные переговоры об Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков подтвердил желание Трампа начать мирные переговоры
Песков подтвердил желание Трампа начать мирные переговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры некоторых ведомств между Россией и США начались. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть и они подтверждались», — заявил Песков в ходе ежедневного конференц-колла. Пресс-секретарь отвечал на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа о начавшихся переговорах с Россией.

1 февраля Трамп заявил, что начались «очень серьезные» переговоры с РФ. По его словам, они были направлены на достижение мира. Об этом писал «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры некоторых ведомств между Россией и США начались. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть и они подтверждались», — заявил Песков в ходе ежедневного конференц-колла. Пресс-секретарь отвечал на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа о начавшихся переговорах с Россией. 1 февраля Трамп заявил, что начались «очень серьезные» переговоры с РФ. По его словам, они были направлены на достижение мира. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...