В Кремле подтвердили желание Трампа вести активные переговоры об Украине

Переговоры некоторых ведомств между Россией и США начались. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть и они подтверждались», — заявил Песков в ходе ежедневного конференц-колла. Пресс-секретарь отвечал на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа о начавшихся переговорах с Россией.
1 февраля Трамп заявил, что начались «очень серьезные» переговоры с РФ. По его словам, они были направлены на достижение мира. Об этом писал «Ридус».
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