Челябинским школьникам и пациентам больницы давали запрещенное масло с творогом

В твороге и масле, которые давали пациентам одной из больниц Челябинска, воспитанникам детских садов и школ других городов Россельхознадзор выявил нарушения в составе. Как URA.RU сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства, в продукции обнаружили компоненты, не соответствующие техрегламентам.
«Действие двух деклараций о соответствии у челябинского производителя молочной продукции прекратили 4 февраля. Причиной стало то, что компания применяла при выпуске творога запрещенный фермент микробную трансглутаминазу. Требованиям не соответствовал и жирно-кислотный состав сливочного масла», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Продукция данного производителя распространялась не только в Челябинске, но и в других населенных пунктах области. Молочные продукты попали на обеденные столы воспитанников пяти школ, трех детсадов Троицкого района, в дошкольное учреждение Златоуста.
После проверок приняли решение о немедленном изъятии некачественной продукции из обращения. Производитель должен уничтожить товары, чтобы предотвратить возможное потребление опасных продуктов. Служба проинформировала правоохранительные и налоговые органы. Уведомление направили в региональный минобр.
Микробную трансглютаминазу еще называют мясным клеем. Фермент, который производят с использованием микробов, добавляется в мясо низкого качества для улучшения его текстуры. При производстве сыров, творога, йогуртов препарат повышает выход продукта, улучшает его товарные свойства.
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