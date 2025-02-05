Челябинским школьникам и пациентам больницы давали запрещенное масло с творогом

© Служба новостей «URA.RU»
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В творог производитель добавлял фермент, сделанный бактериями
В творог производитель добавлял фермент, сделанный бактериями Фото:

В твороге и масле, которые давали пациентам одной из больниц Челябинска, воспитанникам детских садов и школ других городов Россельхознадзор выявил нарушения в составе. Как URA.RU сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства, в продукции обнаружили компоненты, не соответствующие техрегламентам.

«Действие двух деклараций о соответствии у челябинского производителя молочной продукции прекратили 4 февраля. Причиной стало то, что компания применяла при выпуске творога запрещенный фермент микробную трансглутаминазу. Требованиям не соответствовал и жирно-кислотный состав сливочного масла», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Продукция данного производителя распространялась не только в Челябинске, но и в других населенных пунктах области. Молочные продукты попали на обеденные столы воспитанников пяти школ, трех детсадов Троицкого района, в дошкольное учреждение Златоуста.

После проверок приняли решение о немедленном изъятии некачественной продукции из обращения. Производитель должен уничтожить товары, чтобы предотвратить возможное потребление опасных продуктов. Служба проинформировала правоохранительные и налоговые органы. Уведомление направили в региональный минобр.

Микробную трансглютаминазу еще называют мясным клеем. Фермент, который производят с использованием микробов, добавляется в мясо низкого качества для улучшения его текстуры. При производстве сыров, творога, йогуртов препарат повышает выход продукта, улучшает его товарные свойства.

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В твороге и масле, которые давали пациентам одной из больниц Челябинска, воспитанникам детских садов и школ других городов Россельхознадзор выявил нарушения в составе. Как URA.RU сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства, в продукции обнаружили компоненты, не соответствующие техрегламентам. «Действие двух деклараций о соответствии у челябинского производителя молочной продукции прекратили 4 февраля. Причиной стало то, что компания применяла при выпуске творога запрещенный фермент микробную трансглутаминазу. Требованиям не соответствовал и жирно-кислотный состав сливочного масла», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Продукция данного производителя распространялась не только в Челябинске, но и в других населенных пунктах области. Молочные продукты попали на обеденные столы воспитанников пяти школ, трех детсадов Троицкого района, в дошкольное учреждение Златоуста. После проверок приняли решение о немедленном изъятии некачественной продукции из обращения. Производитель должен уничтожить товары, чтобы предотвратить возможное потребление опасных продуктов. Служба проинформировала правоохранительные и налоговые органы. Уведомление направили в региональный минобр. Микробную трансглютаминазу еще называют мясным клеем. Фермент, который производят с использованием микробов, добавляется в мясо низкого качества для улучшения его текстуры. При производстве сыров, творога, йогуртов препарат повышает выход продукта, улучшает его товарные свойства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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