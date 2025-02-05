У главы Украины Владимира Зеленского большие проблемы с признанием у себя в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас украинский лидер делает лишь пустые заявления о переговорах.
«Готовность должна на чем-то зиждиться. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Пока это пустые слова... Анализ с нашей стороны говорит, что Зеленский имеет большие проблемы со своей легитимностью у себя в стране», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла, комментируя резкие заявления Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина. По словам Пескова, в таких вопросах есть место только для юридического анализа и абсолютного прагматизма.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что, несмотря на все, Москва остается открытой для мирных переговоров. Однако Песков заметил, исходя из динамики СВО, открытость к таким переговорам должна исходит из Киева.
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