Песков поставил Зеленского на место после его оскорблений в адрес Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле прокомментировали попытку Зеленского оскорбить Путина
В Кремле прокомментировали попытку Зеленского оскорбить Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У главы Украины Владимира Зеленского большие проблемы с признанием у себя в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас украинский лидер делает лишь пустые заявления о переговорах. 

«Готовность должна на чем-то зиждиться. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Пока это пустые слова... Анализ с нашей стороны говорит, что Зеленский имеет большие проблемы со своей легитимностью у себя в стране», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла, комментируя резкие заявления Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина. По словам Пескова, в таких вопросах есть место только для юридического анализа и абсолютного прагматизма. 

Пресс-секретарь также подчеркнул, что, несмотря на все, Москва остается открытой для мирных переговоров. Однако Песков заметил, исходя из динамики СВО, открытость к таким переговорам должна исходит из Киева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У главы Украины Владимира Зеленского большие проблемы с признанием у себя в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас украинский лидер делает лишь пустые заявления о переговорах.  «Готовность должна на чем-то зиждиться. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Пока это пустые слова... Анализ с нашей стороны говорит, что Зеленский имеет большие проблемы со своей легитимностью у себя в стране», — сказал пресс-секретарь в ходе конференц-колла, комментируя резкие заявления Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина. По словам Пескова, в таких вопросах есть место только для юридического анализа и абсолютного прагматизма.  Пресс-секретарь также подчеркнул, что, несмотря на все, Москва остается открытой для мирных переговоров. Однако Песков заметил, исходя из динамики СВО, открытость к таким переговорам должна исходит из Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...