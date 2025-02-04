Это будет супербитва: чем известны пять педагогов, которые соревнуются в Кургане за особый статус

В Кургане продолжается конкурс «Учитель года — 2025», в рамках которого определены финалисты в номинации «Учитель года». В этом году в финал вышли пять выдающихся педагогов, каждый из которых имеет свои достижения и награды.
Елена Зырянова
Елена Валерьевна Зырянова — учитель английского языка в школе № 7. Она известна своим инновационным подходом к обучению, активно внедряя современные методики и технологии. Елена уделяет особое внимание коммуникативной адаптации учеников и преодолению психологических барьеров при изучении языка. За свою работу она была награждена несколькими дипломами на городских и областных конкурсах, а также является победителем регионального этапа конкурса «Учитель года» в 2020 году.
Елена Колотовкина
Елена Колотовкина — учитель математики школы № 22. Она славится своим креативным подходом к обучению и способностью заинтересовать учеников. Елена активно участвует в математических олимпиадах и конкурсах, где её ученики показывают высокие результаты. В 2021 году она стала лауреатом премии «Лучший учитель математики» на городском уровне, что подтверждает её профессионализм и преданность делу.
Любовь Пудова
Любовь Пудова — учитель русского языка и литературы лицея № 12, имеющая более 25 лет педагогического стажа. Она активно участвует в различных конкурсах и проектах, направленных на развитие литературного творчества среди школьников. Любовь является обладателем нескольких наград за вклад в развитие школьного театра и литературных кружков. В 2019 году она была удостоена звания «Почетный работник образования Российской Федерации».
Анастасия Саяпова
Анастасия Саяпова — учитель начальных классов гимназии № 47, которая проявляет особое внимание к каждому ученику, создавая комфортную атмосферу для обучения. Анастасия активно использует проектный метод обучения, что позволяет детям самостоятельно исследовать темы. Она была отмечена дипломом за участие в городском конкурсе «Лучший классный руководитель» в 2022 году.
Юлия Чечулина
Юлия Чечулина — учитель истории и обществознания школы № 29. Она известна своим увлекательным стилем преподавания, который сочетает традиционные методы с современными интерактивными формами работы. Юлия активно вовлекает своих учеников в обсуждение исторических событий, что помогает им лучше понимать прошлое и его влияние на современность. В 2023 году она была награждена медалью «За заслуги в образовании» на региональном уровне.
Конкурсные испытания
Конкурс «Учитель года» проходит в Кургане уже в 34-й раз и включает в себя несколько этапов. На первом этапе участники представили эссе на тему «Моя роль в формировании традиционных российских ценностей». В дальнейшем они участвуют в различных конкурсах, включая «Творческую лабораторию» и защиту проектов.
Финальные испытания состоятся 7 февраля, где участники должны будут продемонстрировать свои навыки на практике. Жюри конкурса состоит из опытных педагогов и представителей образовательных учреждений города.
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