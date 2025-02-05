В Перми резко сократилось количество секс-шопов

В Перми за год закрылся каждый пятый секс-шоп
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели предпочитают покупать товары для взрослых на маркетплейсах
Покупатели предпочитают покупать товары для взрослых на маркетплейсах Фото:

В Перми за год резко сократилось количество секс-шопов. Одна из причин — большинство покупателей предпочитают заказывать товары для взрослых на маркетплейсах. Сейчас в столице региона работают всего 23 магазина.

«Пермь, число объектов на 1 января 2025 года: 23 (-20,7% за год)», — подсчитал «Ъ». аналогичная ситуация наблюдается и почти во всех российских городах-миллионниках за исключением Екатеринбурга и Новосибирска. Спрос на интим-продукцию перетекает на маркетплейсы и сетевые косметические магазины, приводит издание слова собственницы секс-шопа «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл» Есении Шамониной.

URA.RU рассказывало, что год назад в Перми продавался магазин интимных товаров «Шпили-вили». Также агентство поговорило с владелицей секс-шопа о странных клиентах и особенностях работы магазина.

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В Перми за год резко сократилось количество секс-шопов. Одна из причин — большинство покупателей предпочитают заказывать товары для взрослых на маркетплейсах. Сейчас в столице региона работают всего 23 магазина. «Пермь, число объектов на 1 января 2025 года: 23 (-20,7% за год)», — подсчитал «Ъ». аналогичная ситуация наблюдается и почти во всех российских городах-миллионниках за исключением Екатеринбурга и Новосибирска. Спрос на интим-продукцию перетекает на маркетплейсы и сетевые косметические магазины, приводит издание слова собственницы секс-шопа «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл» Есении Шамониной. URA.RU рассказывало, что год назад в Перми продавался магазин интимных товаров «Шпили-вили». Также агентство поговорило с владелицей секс-шопа о странных клиентах и особенностях работы магазина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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