Боец из Златоуста (Челябинская область) с позывным «Добрый» вытащил с боя раненых однополчан на курском направлении. Как URA.RU рассказал боец, спасательные операции иногда длятся по два часа и более.
«Раненого товарища в Курской области пришлось эвакуировать с поля боя под постоянными обстрелами. Подъехать на технике возможно не всегда. И тогда на помощь приходят носилки и каталки», — рассказал URA.RU «Добрый».
Боец служит в 56-м десантно-штурмовом полку. Работает в составе эвакуационной группы. На видео с курского направления, которое показал паблик «ЧП ДТП Златоуст», видно, как спасать пришлось под обстрелом из миномета. Операция проводилась осенью 2024 года.
«Боец, которого транспортировали, выжил. Вынесли его из-под пуль и отдали медикам. На Запорожье военнослужащих пришлось везти на квадроциклах. Сейчас ребята проходят лечение», — пояснил URA.RU военнослужащий.
Однополчан он спасал вместе с другим бойцом, носящим позывной «Кот». В настоящее время «Добрый» продолжает участие в спецоперации. Наград не получил, заметили авторы сообщества «ВКонтакте».
На середину февраля «Добрый» запланировал приезд на родину. В Златоусте встретится с учениками школы, собиравшей гуманитарный груз, и активистами местного благотворительного фонда.
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