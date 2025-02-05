В Кургане начали укреплять берег реки Тобол рядом с незаконно построенной высоткой в микрорайоне Шевелевка. Рабочие сделали насыпь и начали забивать бетонные сваи. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Шевелевке на берегу Тобола начали укреплять берег. Завезли спецтехнику, рабочие забивают сваи рядом с незаконной высоткой. Будут устраивать подпорную стенку и поднимать грунт, чтобы потом строить дорогу», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU выяснило, что в микрорайоне планируют укрепить порядка 300 метров берега набережной Тобола. Также будет проведено благоустройство территории 18-этажного дома. Мэрия Кургана уже выдала разрешение на эти работы. После берегоукрепления рядом с высоткой хотят построить двухполосную дорогу.
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