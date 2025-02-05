В Кургане рядом с незаконной высоткой начали забивать сваи. Фото, видео

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В микрорайоне Шевелевка укрепляют берег Тобола
В микрорайоне Шевелевка укрепляют берег Тобола Фото:

В Кургане начали укреплять берег реки Тобол рядом с незаконно построенной высоткой в микрорайоне Шевелевка. Рабочие сделали насыпь и начали забивать бетонные сваи. Об этом передает корреспондент URA.RU.  

«В Шевелевке на берегу Тобола начали укреплять берег. Завезли спецтехнику, рабочие забивают сваи рядом с незаконной высоткой. Будут устраивать подпорную стенку и поднимать грунт, чтобы потом строить дорогу», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU выяснило, что в микрорайоне планируют укрепить порядка 300 метров берега набережной Тобола. Также будет проведено благоустройство территории 18-этажного дома. Мэрия Кургана уже выдала разрешение на эти работы. После берегоукрепления рядом с высоткой хотят построить двухполосную дорогу.

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В Кургане начали укреплять берег реки Тобол рядом с незаконно построенной высоткой в микрорайоне Шевелевка. Рабочие сделали насыпь и начали забивать бетонные сваи. Об этом передает корреспондент URA.RU.   «В Шевелевке на берегу Тобола начали укреплять берег. Завезли спецтехнику, рабочие забивают сваи рядом с незаконной высоткой. Будут устраивать подпорную стенку и поднимать грунт, чтобы потом строить дорогу», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU выяснило, что в микрорайоне планируют укрепить порядка 300 метров берега набережной Тобола. Также будет проведено благоустройство территории 18-этажного дома. Мэрия Кургана уже выдала разрешение на эти работы. После берегоукрепления рядом с высоткой хотят построить двухполосную дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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