04 февраля 2025

Школьник из ХМАО, оказавшийся в реанимации после драки, сам спровоцировал конфликт

Ученик из ХМАО, оказавшийся в реанимации после драки, сам спровоцировал конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик неоднократно оскорблял своего одноклассника
Мальчик неоднократно оскорблял своего одноклассника Фото:

Ученик шестого класса из Нижневартовска, оказавшийся в реанимации после драки с одноклассником, сам спровоцировал конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур ХМАО.

«Школьник оскорбительно общался с одноклассником по переписке, провоцируя его на драку. А после уроков забил ему „стрелу“: он подошел и ударил его кулаком по лицу, на что одноклассник повалил его на землю», — рассказал источник.

Также инсайдер сообщил, что мальчик сразу поднялся, и драка на этом закончилась. Школьники разошлись по домам, а пострадавший сказал матери, что упал возле школы. «К вечеру ему стало хуже, и мать вызвала скорую. Оказалось, что он сильно ушибся, когда упал — у парня произошел разрыв селезенки. В ситуации разбираются», — добавил собеседник.

В администрацию Нижневартовска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Ученик шестого класса из Нижневартовска, оказавшийся в реанимации после драки с одноклассником, сам спровоцировал конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур ХМАО. «Школьник оскорбительно общался с одноклассником по переписке, провоцируя его на драку. А после уроков забил ему „стрелу“: он подошел и ударил его кулаком по лицу, на что одноклассник повалил его на землю», — рассказал источник. Также инсайдер сообщил, что мальчик сразу поднялся, и драка на этом закончилась. Школьники разошлись по домам, а пострадавший сказал матери, что упал возле школы. «К вечеру ему стало хуже, и мать вызвала скорую. Оказалось, что он сильно ушибся, когда упал — у парня произошел разрыв селезенки. В ситуации разбираются», — добавил собеседник. В администрацию Нижневартовска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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