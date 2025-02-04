Школьник из ХМАО, оказавшийся в реанимации после драки, сам спровоцировал конфликт

Ученик шестого класса из Нижневартовска, оказавшийся в реанимации после драки с одноклассником, сам спровоцировал конфликт. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур ХМАО.
«Школьник оскорбительно общался с одноклассником по переписке, провоцируя его на драку. А после уроков забил ему „стрелу“: он подошел и ударил его кулаком по лицу, на что одноклассник повалил его на землю», — рассказал источник.
Также инсайдер сообщил, что мальчик сразу поднялся, и драка на этом закончилась. Школьники разошлись по домам, а пострадавший сказал матери, что упал возле школы. «К вечеру ему стало хуже, и мать вызвала скорую. Оказалось, что он сильно ушибся, когда упал — у парня произошел разрыв селезенки. В ситуации разбираются», — добавил собеседник.
В администрацию Нижневартовска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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