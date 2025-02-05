Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям до 21 года

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Александр Бастрыкин предложил ограничить продажу пива молодежи до 21 лет
Александр Бастрыкин предложил ограничить продажу пива молодежи до 21 лет Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодым людям до 21 года. С таким предложением он выступил на заседании расширенной коллегии Следственного комитета.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции <...> лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил Бастрыкин в ходе коллегии. Соответствующие заявления приводит Следком в своем telegram-канале. Бастрыкин предлагает ограничить продажи в том числе и слабоалкогольной продукции, включая пиво.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодым людям до 21 года. С таким предложением он выступил на заседании расширенной коллегии Следственного комитета. «Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции <...> лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил Бастрыкин в ходе коллегии. Соответствующие заявления приводит Следком в своем telegram-канале. Бастрыкин предлагает ограничить продажи в том числе и слабоалкогольной продукции, включая пиво.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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