Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям до 21 года

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя молодым людям до 21 года. С таким предложением он выступил на заседании расширенной коллегии Следственного комитета.
«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции <...> лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил Бастрыкин в ходе коллегии. Соответствующие заявления приводит Следком в своем telegram-канале. Бастрыкин предлагает ограничить продажи в том числе и слабоалкогольной продукции, включая пиво.
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