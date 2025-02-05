«Сбежал из дома»: появились подробности гибели школьника в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний Игорь (имя изменено) за сутки до смерти сбежал из дома. 3 февраля его тело обнаружили возле девятиэтажки на улице Пихтовой. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
По его словам, вечером 2 февраля Игорь, взяв паспорт и деньги, ушел из дома. «Оказалось, что он ходил с другом за наркотической закладкой. Игорь тогда еще писал второму другу, но тот смог ему ответить только утром», — сообщил инсайдер агентства. Кроме того, до ЧП Игорь поругался со своей девушкой.
По словам знакомых, подросток очень любил спорт. Он ходил в секцию по футболу. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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