«Сбежал из дома»: появились подробности гибели школьника в Нижнем Тагиле

Школьник, найденный мертвым в Нижнем Тагиле, сбежал из дома
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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
Трагедия произошла на улице Пихтовой (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний Игорь (имя изменено) за сутки до смерти сбежал из дома. 3 февраля его тело обнаружили возле девятиэтажки на улице Пихтовой. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, вечером 2 февраля Игорь, взяв паспорт и деньги, ушел из дома. «Оказалось, что он ходил с другом за наркотической закладкой. Игорь тогда еще писал второму другу, но тот смог ему ответить только утром», — сообщил инсайдер агентства. Кроме того, до ЧП Игорь поругался со своей девушкой.

По словам знакомых, подросток очень любил спорт. Он ходил в секцию по футболу. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний Игорь (имя изменено) за сутки до смерти сбежал из дома. 3 февраля его тело обнаружили возле девятиэтажки на улице Пихтовой. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. По его словам, вечером 2 февраля Игорь, взяв паспорт и деньги, ушел из дома. «Оказалось, что он ходил с другом за наркотической закладкой. Игорь тогда еще писал второму другу, но тот смог ему ответить только утром», — сообщил инсайдер агентства. Кроме того, до ЧП Игорь поругался со своей девушкой. По словам знакомых, подросток очень любил спорт. Он ходил в секцию по футболу. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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