«Сбежал из дома»: появились подробности гибели школьника в Нижнем Тагиле

Школьник, найденный мертвым в Нижнем Тагиле, сбежал из дома

05 февраля 2025 в 16:49 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на улице Пихтовой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний Игорь (имя изменено) за сутки до смерти сбежал из дома. 3 февраля его тело обнаружили возле девятиэтажки на улице Пихтовой. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. По его словам, вечером 2 февраля Игорь, взяв паспорт и деньги, ушел из дома. «Оказалось, что он ходил с другом за наркотической закладкой. Игорь тогда еще писал второму другу, но тот смог ему ответить только утром», — сообщил инсайдер агентства. Кроме того, до ЧП Игорь поругался со своей девушкой. По словам знакомых, подросток очень любил спорт. Он ходил в секцию по футболу. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний Игорь (имя изменено) за сутки до смерти сбежал из дома. 3 февраля его тело обнаружили возле девятиэтажки на улице Пихтовой. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. По его словам, вечером 2 февраля Игорь, взяв паспорт и деньги, ушел из дома. «Оказалось, что он ходил с другом за наркотической закладкой. Игорь тогда еще писал второму другу, но тот смог ему ответить только утром», — сообщил инсайдер агентства. Кроме того, до ЧП Игорь поругался со своей девушкой. По словам знакомых, подросток очень любил спорт. Он ходил в секцию по футболу. Комментариев от свердловских силовых структур нет.