Евросоюз обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

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Евросоюз обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф за несоответствие законодательства рамкам союза
Евросоюз обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф за несоответствие законодательства рамкам союза Фото:

Суд Евросоюза отклонил иск, поданный Польшей, и подтвердил, что страна обязана выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро за несоблюдение требований законодательства ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом», — говорится в документе. Это решение касается санкций за несвоевременное внесение изменений в национальное законодательство, требуемых Евросоюзом.

Польша предпринимала попытки отменить или снизить размер штрафов за период 2022-2023 годы. Однако суд подтвердил свое предыдущее решение, обязав страну уплатить полную сумму штрафа за невыполнение обязательств в установленные сроки.

В июле 2021 года Суд ЕС вынес решение о необходимости незамедлительного прекращения функционирования дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, действия данного органа ставили под угрозу независимость и объективность судейского корпуса. В ответ на это, Конституционный суд Польши заявил, что решение Европейского суда не является обязательным к исполнению, однако позже польское правительство приняло решение о временной приостановке работы палаты.

В октябре того же года, Суд ЕС наложил на Польшу обязательство выплатить Еврокомиссии штраф в размере одного миллиона евро ежедневно за неисполнение судебного решения. Позднее размер штрафа был уменьшен до 500 тысяч евро в сутки.

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Суд Евросоюза отклонил иск, поданный Польшей, и подтвердил, что страна обязана выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро за несоблюдение требований законодательства ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе суда. «Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом», — говорится в документе. Это решение касается санкций за несвоевременное внесение изменений в национальное законодательство, требуемых Евросоюзом. Польша предпринимала попытки отменить или снизить размер штрафов за период 2022-2023 годы. Однако суд подтвердил свое предыдущее решение, обязав страну уплатить полную сумму штрафа за невыполнение обязательств в установленные сроки. В июле 2021 года Суд ЕС вынес решение о необходимости незамедлительного прекращения функционирования дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, действия данного органа ставили под угрозу независимость и объективность судейского корпуса. В ответ на это, Конституционный суд Польши заявил, что решение Европейского суда не является обязательным к исполнению, однако позже польское правительство приняло решение о временной приостановке работы палаты. В октябре того же года, Суд ЕС наложил на Польшу обязательство выплатить Еврокомиссии штраф в размере одного миллиона евро ежедневно за неисполнение судебного решения. Позднее размер штрафа был уменьшен до 500 тысяч евро в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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