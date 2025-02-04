В ХМАО глава семьи, погибшей в ДТП, пытается добиться наказания для чиновников мэрии

Житель Мегиона Сергей Киршин, семья которого в 2024 году погибла в аварии, требует наказания для чиновников администрации. По мнению Киршина, до трагедии в мэрии закрывали глаза на опасный участок дороги. Об этом URA.RU рассказал сам Киршин.
«За дорогой не следили, это сейчас уже знаки, ограждения, фонари поставили, машина там уже не пролетит. Мой адвокат доказывает им, что дорога принадлежит муниципалитету, администрация это отрицает. Все это длится с сентября прошлого года. Я уже писал обращение президенту, в Москву в Генпрокуратуру и следственный комитет Александру Бастрыкину. Я хочу, чтобы те, кто это допустил были наказаны, но считаю, что дело затягивается», — рассказал Киршин.
Он уточнил, что в отношении администрации возбуждено уголовное дело по статье о халатности, однако фигуранты пока не установлены. На данный момент ведется расследование. В пресс-службе СУ СК по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Мэр города Алексей Петриченко в разговоре с URA.RU уточнил, что участок дороги находится на территории муниципалитета и построили ее в свое время нефтяники. Однако подробнее комментировать ситуацию не стал. «На данный момент следователи разбираются, чья это дорога и чья зона обслуживания. Ситуация сложная, у людей трагедия, поэтому я сейчас воздержусь от комментариев», — сообщил глава города.
Ранее URA.RU писало, что силовики раскрыли подробности трагедии. Из-за темноты жена Киршин пропустила поворот, не справилась с управлением и автомобиль слетел в реку Обь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!