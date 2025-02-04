В ХМАО школу и детский сад закрыли из-за ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 20%
Детский сад в Ханты-Мансийском районе и школа в Березовском районе временно прекратили работу из-за ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.
«Полностью приостановил работу один детский сад в Ханты-Мансийском районе и одна школа в Березовском районе», — сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. За последнюю неделю рост заболеваемости ОРВИ составил 20%.
На дистанционное обучение перешли 38 групп в 28 детских садах, 54 класса в 25 школах. Чаще всего специалисты регистрируют заболеваемость коронавирусом (31,6%) и гриппом (36,1%).
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