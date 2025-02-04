04 февраля 2025

В ХМАО школу и детский сад закрыли из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 20%
Рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 20% Фото:

Детский сад в Ханты-Мансийском районе и школа в Березовском районе временно прекратили работу из-за ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

«Полностью приостановил работу один детский сад в Ханты-Мансийском районе и одна школа в Березовском районе», — сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. За последнюю неделю рост заболеваемости ОРВИ составил 20%.

На дистанционное обучение перешли 38 групп в 28 детских садах, 54 класса в 25 школах. Чаще всего специалисты регистрируют заболеваемость коронавирусом (31,6%) и гриппом (36,1%).

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Детский сад в Ханты-Мансийском районе и школа в Березовском районе временно прекратили работу из-за ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона. «Полностью приостановил работу один детский сад в Ханты-Мансийском районе и одна школа в Березовском районе», — сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. За последнюю неделю рост заболеваемости ОРВИ составил 20%. На дистанционное обучение перешли 38 групп в 28 детских садах, 54 класса в 25 школах. Чаще всего специалисты регистрируют заболеваемость коронавирусом (31,6%) и гриппом (36,1%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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