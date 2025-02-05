Уральские ученые РАН пожаловались на низкие зарплаты

Средние оклады младших научных сотрудников УрО РАН составляют 25 тысяч рублей

05 февраля 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

Оклады младших научных сотрудников в УрО РАН составляют около 25 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оклады младших научных сотрудников Уральского отделения российской академии наук (УрО РАН) составляют около 25 тысяч рублей, хотя оплата их труда должна быть в несколько раз выше. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя УрО РАН Станислав Чайковский. «Мы говорим, что молодежь надо привлекать, но оклад младшему научному сотруднику — 25 тысяч рублей. Человек со степенью получает около 35 тысяч рублей, доктор наук — 40-45 тысяч рублей», — сказал Чайковский на пресс-конференции ТАСС, отметив, что до таких сумм повысили оклады в конце 2024-го. По словам директора института химии твердого тела УрО РАН Михаила Кузнецова, согласно указу президента, средняя оплата труда ученых должна быть в два раза выше среднеобластной. «В последние годы мы эту задачу выполняли, но, прошлый год, прямо скажем, не сложился. Ни один институт уральского отделения не смог ее выполнить — было недофинансирование из центра», — сказал он, добавив, что на 2025-й год субсидия получена, но ученым необходимо внедрять разработки на предприятиях, чтобы получать прибыль. УрО РАН необходим компактный источник нейтронов DARIA за миллиарды рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель уральского отделения Виктор Руденко рассказал, что ученым необходимо дорогостоящее оборудование. «Нашим ученым потребовался компактный источник нейтронов DARIA. Его стоимость составляет где-то семь миллиардов рублей. <…> Он не входит в программу MegaScience, но мы неоднократно обращались к руководству Курчатовского исследовательского центра — там позитивно относятся к этой идее», — сказал Руденко, пояснив, что вопрос возникает только из-за финансирования. По его словам, площадка под это устройство уже определена в Академическом районе Екатеринбурга. Уральские ученые РАН продолжают импортозамещение продукции в сфере металлургии, химии, сельского хозяйства и других сфер. Например, в прошлом году на рынок вышел сертифицированный сорт груши «Султан». А по словам Кузнецова, ученые в его институте в прошлом году разрабатывали новую оптическую матрицу для дозиметра; схему удаления мышьяка из воды и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оклады младших научных сотрудников Уральского отделения российской академии наук (УрО РАН) составляют около 25 тысяч рублей, хотя оплата их труда должна быть в несколько раз выше. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя УрО РАН Станислав Чайковский. «Мы говорим, что молодежь надо привлекать, но оклад младшему научному сотруднику — 25 тысяч рублей. Человек со степенью получает около 35 тысяч рублей, доктор наук — 40-45 тысяч рублей», — сказал Чайковский на пресс-конференции ТАСС, отметив, что до таких сумм повысили оклады в конце 2024-го. По словам директора института химии твердого тела УрО РАН Михаила Кузнецова, согласно указу президента, средняя оплата труда ученых должна быть в два раза выше среднеобластной. «В последние годы мы эту задачу выполняли, но, прошлый год, прямо скажем, не сложился. Ни один институт уральского отделения не смог ее выполнить — было недофинансирование из центра», — сказал он, добавив, что на 2025-й год субсидия получена, но ученым необходимо внедрять разработки на предприятиях, чтобы получать прибыль. Председатель уральского отделения Виктор Руденко рассказал, что ученым необходимо дорогостоящее оборудование. «Нашим ученым потребовался компактный источник нейтронов DARIA. Его стоимость составляет где-то семь миллиардов рублей. <…> Он не входит в программу MegaScience, но мы неоднократно обращались к руководству Курчатовского исследовательского центра — там позитивно относятся к этой идее», — сказал Руденко, пояснив, что вопрос возникает только из-за финансирования. По его словам, площадка под это устройство уже определена в Академическом районе Екатеринбурга. Уральские ученые РАН продолжают импортозамещение продукции в сфере металлургии, химии, сельского хозяйства и других сфер. Например, в прошлом году на рынок вышел сертифицированный сорт груши «Султан». А по словам Кузнецова, ученые в его институте в прошлом году разрабатывали новую оптическую матрицу для дозиметра; схему удаления мышьяка из воды и многое другое.