Жители Тюмени в комментариях telegram-канала «Темы Тюмени» составили топ самых проблемных городских автобусных маршрутов. Чаще всего местные жаловались на общественный транспорт маршрутов №45 и №42. Меньше претензий у тюменцев к автобусам №№25, 30 и 51.
«На 45-м маршруте пора пустить большие автобусы! Через один-два рейса, например. Возле „Сити Молла“ садятся, машина битком до самого центра едет», — написала пользовательница Алена.
На указанный маршрут тюменцы жаловались чаще всего. Также в рейтинг «проблемных» попал автобус №42. По словам горожан, транспорт часто переполнен и ездит не по расписанию. Жалобы поступали на другие маршруты:
- 64;
- 77;
- 67;
- 60;
- 46;
- 34.
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