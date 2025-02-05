05 февраля 2025

Какие автобусы, по мнению тюменцев, работают хуже других. Список

Тюменцы считают самыми проблемными автобусные маршруты 42 и 45
© Служба новостей «URA.RU»
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Меньше претензий у тюменцев к автобусам №25, 30 и 51
Меньше претензий у тюменцев к автобусам №25, 30 и 51 Фото:

Жители Тюмени в комментариях telegram-канала «Темы Тюмени» составили топ самых проблемных городских автобусных маршрутов. Чаще всего местные жаловались на общественный транспорт маршрутов №45 и №42. Меньше претензий у тюменцев к автобусам №№25, 30 и 51.

«На 45-м маршруте пора пустить большие автобусы! Через один-два рейса, например. Возле „Сити Молла“ садятся, машина битком до самого центра едет», — написала пользовательница Алена. 

На указанный маршрут тюменцы жаловались чаще всего. Также в рейтинг «проблемных» попал автобус №42. По словам горожан, транспорт часто переполнен и ездит не по расписанию. Жалобы поступали на другие маршруты:

  • 64;
  • 77;
  • 67;
  • 60;
  • 46;
  • 34.

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Жители Тюмени в комментариях telegram-канала «Темы Тюмени» составили топ самых проблемных городских автобусных маршрутов. Чаще всего местные жаловались на общественный транспорт маршрутов №45 и №42. Меньше претензий у тюменцев к автобусам №№25, 30 и 51. «На 45-м маршруте пора пустить большие автобусы! Через один-два рейса, например. Возле „Сити Молла“ садятся, машина битком до самого центра едет», — написала пользовательница Алена.  На указанный маршрут тюменцы жаловались чаще всего. Также в рейтинг «проблемных» попал автобус №42. По словам горожан, транспорт часто переполнен и ездит не по расписанию. Жалобы поступали на другие маршруты:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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