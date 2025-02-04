Ямальский авиаперевозчик получил почетную награду премии Skyway Service Award

АК «Ямал» стала самой клиентоориентированной компанией (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» победила в номинации Национальной премии Skyway Service Award. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Авиакомпания „Ямал“ стала победителем Национальной премии „Skyway Service Award“ в номинации „Самая клиентоориентированная компания“, — рассказали в telegram-канале компании. Отмечается, что в данной номинации голосуют сами пассажиры.
Ранее URA.RU сообщало, что за 2024 год было обслужено более двух миллионов пассажиров на Ямале и за его пределами. Самым популярным маршрутом у пассажиров стало направление из Салехарда в Новый Уренгой (ЯНАО).
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