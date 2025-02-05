Более 58% заинтересованных челябинцев готовы взять жилье по семейной ипотеке

05 февраля 2025 в 17:49 Размер текста - 17 +

В регионе доля новостроек, подходящих под бюджет семейной ипотеки, составляет 65,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области среди всех льготных программ горожане больше всего заинтересованы в семейной ипотеке. На данный момент доля новостроек, подходящих под бюджет семейной ипотеки, составляет 65,5%, а под бюджет ИТ-ипотеки подпадают 92% новостроек, сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В Челябинской области доля интереса к семейной ипотечной программе не изменилась с июля прошлого года и составляет 58,2% на 1 января 2025 года, а доля запросов об ИТ-ипотеке сократилась с 6,3% до 3%. В то же время 66,5% предложений в новостройках региона подходит под бюджет семейной программы и 91,8% — программы для айтишников», — сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал ситуацию коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белоусов, в целом по России по состоянию на 1 января 2025 года самыми объемными актуальными льготными ипотечными программами в структуре портфеля кредитов крупнейших банков являются семейная ипотека (20,5%), ИТ-ипотека (2,7%), дальневосточная и арктическая ипотека (2,6%), а также сельская ипотека (1,5%). При этом в Челябинской области доля запросов о семейной ипотеке в последние месяцы активно растет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области среди всех льготных программ горожане больше всего заинтересованы в семейной ипотеке. На данный момент доля новостроек, подходящих под бюджет семейной ипотеки, составляет 65,5%, а под бюджет ИТ-ипотеки подпадают 92% новостроек, сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В Челябинской области доля интереса к семейной ипотечной программе не изменилась с июля прошлого года и составляет 58,2% на 1 января 2025 года, а доля запросов об ИТ-ипотеке сократилась с 6,3% до 3%. В то же время 66,5% предложений в новостройках региона подходит под бюджет семейной программы и 91,8% — программы для айтишников», — сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал ситуацию коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белоусов, в целом по России по состоянию на 1 января 2025 года самыми объемными актуальными льготными ипотечными программами в структуре портфеля кредитов крупнейших банков являются семейная ипотека (20,5%), ИТ-ипотека (2,7%), дальневосточная и арктическая ипотека (2,6%), а также сельская ипотека (1,5%). При этом в Челябинской области доля запросов о семейной ипотеке в последние месяцы активно растет.