Более 58% заинтересованных челябинцев готовы взять жилье по семейной ипотеке

В Челябинской области среди всех льготных программ горожане больше всего заинтересованы в семейной ипотеке. На данный момент доля новостроек, подходящих под бюджет семейной ипотеки, составляет 65,5%, а под бюджет ИТ-ипотеки подпадают 92% новостроек, сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В Челябинской области доля интереса к семейной ипотечной программе не изменилась с июля прошлого года и составляет 58,2% на 1 января 2025 года, а доля запросов об ИТ-ипотеке сократилась с 6,3% до 3%. В то же время 66,5% предложений в новостройках региона подходит под бюджет семейной программы и 91,8% — программы для айтишников», — сообщили в пресс-службе.
Как прокомментировал ситуацию коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость Евгений Белоусов, в целом по России по состоянию на 1 января 2025 года самыми объемными актуальными льготными ипотечными программами в структуре портфеля кредитов крупнейших банков являются семейная ипотека (20,5%), ИТ-ипотека (2,7%), дальневосточная и арктическая ипотека (2,6%), а также сельская ипотека (1,5%). При этом в Челябинской области доля запросов о семейной ипотеке в последние месяцы активно растет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!