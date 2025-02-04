Рейс из ЯНАО перенесен на следующий день из-за технической неисправности судна

Пассажиров расположили в гостинице в ожидании судна, архивное фото
Регулярный рейс UT-186 Новый Уренгой — Уфа задерживается из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.
«Количество пассажиров на рейс составляет 105 человек. В настоящее время изъявившие желание 70 человек размещаются в гостинице», — передает пресс-служба ведомства.
Время вылета по расписанию 16 час. 45 мин. 5 февраля, фактически же рейс ожидается в 9:30 следующего дня. Транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию в аэропорте по предоставлению услуг пассажирам.
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