04 февраля 2025

Рейс из ЯНАО перенесен на следующий день из-за технической неисправности судна

Рейс Новый Уренгой — Уфа перенесен на следующий день
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров расположили в гостинице в ожидании судна, архивное фото
Пассажиров расположили в гостинице в ожидании судна, архивное фото Фото:

Регулярный рейс UT-186 Новый Уренгой — Уфа задерживается из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

«Количество пассажиров на рейс составляет 105 человек. В настоящее время изъявившие желание 70 человек размещаются в гостинице», — передает пресс-служба ведомства.

Время вылета по расписанию 16 час. 45 мин. 5 февраля, фактически же рейс ожидается в 9:30 следующего дня. Транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию в аэропорте по предоставлению услуг пассажирам.

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Регулярный рейс UT-186 Новый Уренгой — Уфа задерживается из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры. «Количество пассажиров на рейс составляет 105 человек. В настоящее время изъявившие желание 70 человек размещаются в гостинице», — передает пресс-служба ведомства. Время вылета по расписанию 16 час. 45 мин. 5 февраля, фактически же рейс ожидается в 9:30 следующего дня. Транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию в аэропорте по предоставлению услуг пассажирам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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