Челябинцев просят принести в зоопарк валенки

Сотрудники зоопарка в Челябинске просят горожан принесли старые ненужные валенки. С ними любят играть звери, говорят в зоопарке.
«Если у вас случайно завалялись валенки и вы хотите порадовать наших питомцев, приносите валенки в зоопарк. Для хищников это одна из любимых звериных игрушек, для копытных — элемент декора жилища и комфортная ваза для съедобных веников», — сообщает пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале.
Допускается принести старые, новые, большие и маленькие валенки. Но вот бусины, пуговицы или подошву лучше убрать для безопасности зверей. Валенки можно оставить на кассе зоопарка.
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