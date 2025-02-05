Челябинцев просят принести в зоопарк валенки

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В зоопарке принимают любые валенки (архивное фото)
В зоопарке принимают любые валенки (архивное фото) Фото:

Сотрудники зоопарка в Челябинске просят горожан принесли старые ненужные валенки. С ними любят играть звери, говорят в зоопарке. 

«Если у вас случайно завалялись валенки и вы хотите порадовать наших питомцев, приносите валенки в зоопарк. Для хищников это одна из любимых звериных игрушек, для копытных — элемент декора жилища и комфортная ваза для съедобных веников», — сообщает пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале. 

Допускается принести старые, новые, большие и маленькие валенки. Но вот бусины, пуговицы или подошву лучше убрать для безопасности зверей. Валенки можно оставить на кассе зоопарка. 

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Сотрудники зоопарка в Челябинске просят горожан принесли старые ненужные валенки. С ними любят играть звери, говорят в зоопарке.  «Если у вас случайно завалялись валенки и вы хотите порадовать наших питомцев, приносите валенки в зоопарк. Для хищников это одна из любимых звериных игрушек, для копытных — элемент декора жилища и комфортная ваза для съедобных веников», — сообщает пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале.  Допускается принести старые, новые, большие и маленькие валенки. Но вот бусины, пуговицы или подошву лучше убрать для безопасности зверей. Валенки можно оставить на кассе зоопарка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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