Пермский завод, который делает роботов, ищет топ-менеджера на зарплату в 400 тысяч

Пермское ООО «Роботех» ищет директора на зарплату в 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакансия открыта для претендентов с большими амбициями
Вакансия открыта для претендентов с большими амбициями Фото:

Пермскому заводу по производству промышленных роботов и другого оборудования «Роботех» требуется коммерческий директор. Отклик ждут от претендентов с большими амбициями и желанием высокого заработка. За работу обещают платить до 400 тысяч рублей на руки.

«Требования к кандидату — высшее образование, владение современными методиками управления, опыт продаж промышленного или грузоподъемного оборудования, промышленных роботов. Требуется опыт выведения на рынок новых продуктов с „нуля“ и наличие опыта личных продаж. Зарплата — до 400 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter.

В объявлении уточняется, что окончательный уровень зарплаты будет определен по итогам собеседования. Новому топ-менеджеру компании обещают предоставить корпоративный транспорт и частичное возмещение затрат на питание.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году как стартап. Основными видами деятельности компании является разработка промышленных многофункциональных роботов и моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности. Также предприятие реализует проекты по автоматизации производства. В 2023 году чистая прибыль общества составила более 67 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский завод АО «Сорбент» открыл вакансию исполнительного директора. За эту работу предприятие обещает платить зарплату в 350 тысяч рублей.

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Пермскому заводу по производству промышленных роботов и другого оборудования «Роботех» требуется коммерческий директор. Отклик ждут от претендентов с большими амбициями и желанием высокого заработка. За работу обещают платить до 400 тысяч рублей на руки. «Требования к кандидату — высшее образование, владение современными методиками управления, опыт продаж промышленного или грузоподъемного оборудования, промышленных роботов. Требуется опыт выведения на рынок новых продуктов с „нуля“ и наличие опыта личных продаж. Зарплата — до 400 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. В объявлении уточняется, что окончательный уровень зарплаты будет определен по итогам собеседования. Новому топ-менеджеру компании обещают предоставить корпоративный транспорт и частичное возмещение затрат на питание. Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году как стартап. Основными видами деятельности компании является разработка промышленных многофункциональных роботов и моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности. Также предприятие реализует проекты по автоматизации производства. В 2023 году чистая прибыль общества составила более 67 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский завод АО «Сорбент» открыл вакансию исполнительного директора. За эту работу предприятие обещает платить зарплату в 350 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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